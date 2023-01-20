Сім простих способів змусити ваш смартфон працювати швидше

Ці трюки допоможуть привести до тями Android

Якщо у вас — смартфон на Android і ви помітили, що він починає усе частіше сповільнювати свою роботу, підвисати та навіть глючити, є кілька простих способів виправити це. Найчастіше проблеми пов’язані з дрібними неполадками та забивання пам’яті телефона і виправити це самостійно досить просто.

Існує щонайменше 7 простих способів змусити ваш смартфон перестати гальмувати. Як повернути його до нормального стану, розповідає Ukr.Media.

1 — Перезавантаження

Це перше, що потрібно зробити, якщо телефон дивно поводиться. Річ у тім, що під час тривалої роботи у запущених програмах накопичується багато фонових процесів. Зняти їх можна за допомогою перезапуску гаджета.

2 — Відключення анімації, живих шпалер, системних віджетів

Через роботу цих елементів телефон може помітно гальмувати. Крім того, вони позначаються на автономності пристрою: у результаті він швидше розряджається.

Змінити шпалери досить просто: затисніть пальцем будь-яке вільне місце на екрані — за секунду з’явиться спеціальне вікно. У ньому можна також відключити віджети.

3 — Очищення кешу і даних програм

Часом ці дані з’їдають дуже багато системної пам'яті, через що робота телефона сповільнюється. Для їх очищення треба знайти у "Налаштуваннях" певну програму, вибрати в меню "Про програму" / "Використання пам'яті", а потім — "Видалити дані" або "Очистити кеш".

4 — Видалення зайвих програм

Якщо ви встановили якийсь додаток, але не користуєтеся ним, краще видаліть цю програму. Це очистить пам'ять пристрою і дозволить йому працювати швидше. Надзвичайно помітним буде результати "до" і "після", якщо таких програм у вас багато.

5 — Вимкнення сервісів Google

Дуже багато сервісів Google можуть даремно займати пам'ять — далеко не всі користувачі Android використовують повний набір можливостей свого гаджета. Водночас ці сервіси можуть помітно гальмувати його роботу, тож їх краще вимкнути. Йдеться, наприклад, про Google Assistant, цифрову клавіатуру, віджет пошуку, голосове введення тощо.

6 — Оновлення Android та програм

Завантажувати оновлення, які пропонує система, потрібно. Зазвичай вони виправляють різні помилки, які були присутні у попередніх версіях операційної системи і які могли погано позначитися на роботі вашого пристрою. Те саме стосується різних програм: оновлення — це не забаганка, а необхідність.

7 — Скидання до заводських налаштувань

До цього методу вдаються тільки якщо більше нічого не допомагає. У такому разі зі смартфона зникне абсолютна вся ваша інформація — фото, відео, документи, музика, контакти, встановлені додатки тощо. Саме тому усі необхідні дані потрібно заздалегідь зберегти. Щоб скинути телефон до заводських налаштувань, потрібно увійти в "Налаштування" – "Система та оновлення" – "Скидання" – "Відновлення заводських налаштувань".

Якщо ж нічого з вищеперерахованого не допомогло, то вам таки доведеться нести телефон до майстерні. В такому разі розібратися у ситуації й виправити помилку зможуть фахівці.

Раніше ми розповідали, як зарядити смартфон удвічі швидше. Ця маленька хитрість зекономить вам дорогоцінний час.