Ніякої каламутності та нальоту: у чому замочити келихи і склянки, щоб вони були ідеально чистими

Прості підручні продукти миттєво очистять скло до блиску

При миття посуду часто може утворюватися наліт як на столових приладах, так і на скляних склянках, келихах або чарках. Білі розводи іноді залишаються на посуді навіть після чищення в посудомийній машині. Однак вирішити цю проблему дуже просто.

Не завжди достатньо промити скляний посуд у гарячій воді з мийним засобом. Скло все ще може залишатися каламутним. На допомогу прийде простий лайфхак із підручними засобами, пише huffpost.

Одна з причин нальоту на посуді зі скла – тверда вода. Щоб позбутися його, скористайтеся цим дієвим способом: замочіть скляний посуд у столовому оцті або лимонному соці. Після цього промийте водою. Ці дешеві продукти чудово впораються з видаленням нальоту, завдяки чому склянки, келихи, чарки, піали і не тільки будуть ідеально чистими.

Якщо ви користуєтеся посудомийною машиною, регулярно очищайте її засобом для видалення вапняного нальоту. Тут, до речі, також є натуральна альтернатива. Ви можете запустити порожній цикл посудомийної машини зі склянкою оцту або лимонного соку замість мийного засобу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які продукти домашнього побуту допоможуть очистити сковороду та каструлю з нержавіючої сталі. Такий посуд часто покривається плямами, спричиненими сіллю та мінералами з їжі.