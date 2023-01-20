Розводи підуть разом із покриттям: чим не можна протирати екран телевізора

Є низка нюансів, про які потрібно знати під час чищення екрана телевізора

Важлива частина прибирання в будинку — очищення різних поверхонь і предметів інтер’єру від пилу, в тому числі він може накопичуватися на екрані вашого телевізора. Покриття монітора потрібно мити делікатно, інакше є ризик пошкодити його, залишити подряпини та вм’ятини. Під час миття екрану варто відмовитися від деяких звичних нам побутових засобів.

Через глянцеві чорні екрани пил може накопичуватися і з часом ставати дуже помітним, якщо з ним не боротися регулярно. Щоб телевізор виглядав чистим, скористайтеся одним простим лайфхаком. Так вдасться протерти екран до блиску і не залишити розводів. Найголовніше, не використовуйте жорсткі губки та низку продуктів побуту, передає Daily Record.

Очистити монітор дуже просто. Вам знадобиться волога серветка із мікрофібри. Як тільки ви протрете поверхню, відразу скористайтеся сухою ганчіркою, щоб відполірувати екран насухо. Ви отримаєте ідеальний блискучий екран без розводів.

Як не можна мити екран телевізора

Зверніть увагу на три правила, яких варто дотримуватись при прибиранні. По-перше, ви ніколи не повинні використовувати будь-які засоби для миття вікон, мило, порошок для чищення або будь-які засоби для чищення з розчинниками, такими як спирт, бензол, аміак або розчинник для фарби.

По-друге, не варто застосовувати абразивні губки або паперові рушники. Якщо ви це зробите, ви можете подряпати екран або здерти антивідблискове покриття з екрана і завдати непоправної шкоди.

По-третє, завжди вимикайте телевізор із розетки, перш ніж починати протирати його серветкою з мікрофібри. Намагайтеся робити це обережно, щоб не подряпати екран.

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