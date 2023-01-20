Несподіваний засіб проти плісняви в пральній машині: є в кожному будинку

Ущільнювач пральної машини часто піддається цвілі

Пральна машина — один з побутових приладів, що часто використовуються. Однак не всі приділяють увагу її чистці. У ванній кімнаті може виникати цвіль через високий рівень вологості. Спори грибка осідають, зокрема, на гумовому ущільнювачі пральної машини.

Як пише видання Mirror, один несподіваний засіб видалить чорну плісняву з вашої пральної машини — і, швидше за все, він уже є у вашій ванній кімнаті. Все, що знадобиться для цього лайфхака, ополіскувач для ротової порожнини.

Щоб очистити ущільнювач пральної машини від плісняви, виконайте прості кроки: помістіть на гумову частину рушник або тканину, вилийте рідину для полоскання рота, залиште на ніч. Вранці протріть ущільнювач – він буде ідеально чистим.

Зазначимо, що легше запобігти плісняві, ніж її позбутися. У приміщенні має бути належна вентиляція. Щоб у пральній машині не з’являвся запах затхлості, після кожного прання відкривайте дверцята барабана.

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