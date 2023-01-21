Мікрохвильова піч більше не знадобиться: найпростіший спосіб, як швидко розморозити м’ясо

Усього 20 хвилин і м’ясо буде готове для приготування страв

Сучасні жінки настільки унікальні, що встигають переробити безліч справ за день, начебто на добу не 24 години, а щонайменше вдвічі більше. А якщо ще враховувати і графіки відключення електроенергії, то вони й зовсім чарівниці. Але відповідь насправді проста — вони просто знають багато хитрощів і лайфхаків, які скорочують час. Наприклад, м’ясо можна розморозити лише за 20 хвилин, а не чекати цілий день.

Щобільше, щоб підготувати м’ясо до приготування, навіть не потрібно використовувати мікрохвильову піч. Мало того, свинина, яловичина чи курка стануть жорсткими та несмачними, якщо використати такий метод. Тому беріть на замітку нешкідливий спосіб розморожування, який є не менш ефективним, пише портал "Смачно+".

Як розморозити м’ясо без мікрохвильової печі за 20 хвилин

Найпростіше опустити шматок м’яса в міцний соляний розчин і почекати 20 хвилин. Спеція активізує теплообмінні процеси і м’ясо швидко дійде до потрібної кондиції.

Також можна використовувати мультиварку. Мерзле м’ясо відправте на решітку, увімкніть режим "Готування на пару" і дістаньте через 15 хвилин. Таким чином, м’ясо збереже свою м’якість.

Раніше "Телеграф" писав, як можна швидко розморозити м’ясо. Цей спосіб екстрений, тому не рекомендується використовувати його постійно.