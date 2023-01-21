Іменини Максима у 2023 році: усі дні, коли Макс святкує День ангела

У більшості є хоч один знайомий Макс

Ім’я Максим, — мабуть, входить до десятки найпоширеніших в Україні, при цьому воно також дуже давнє та красиве. "Телеграф" розібрався, що воно означає і коли всі Дні Ангела Максима протягом року.

Значення імені Максим

Це ім’я походить від латинського "maximus", що перекладається як "найбільший" або "найвеличніший". На початку 2010-х років воно було мало не найпопулярнішим в Україні, зараз же воно входить до топ-10 чоловічих імен.

Також зустрічаються такі форми імені як Макс, Максимо, Максимка, Сіма, Максюта, Максюша.

Серед відомих українців із цим ім’ям можна згадати такі особи як поет Максим Рильський, композитор Максим Березовський, футболісти Максим Білий, Максим Грек, Максим Жичиков, Максим Старцев, Максим Фещук, військовий діяч Максим Кривоніс, вчений Максим Стріха та багато інших.

Коли День Ангела Максима?

Носії імені Максима кілька десятків разів на рік справляють іменини за церковним православним календарем. Перерахуємо головні Дені ангела Максима:

3 лютого , 26 серпня — преподобний Максим Сповідник;

, 26 серпня — преподобний Максим Сповідник; 3 лютого, 4 липня, 19 липня, — преподобний Максим Грек.

Тепер також перерахуємо всі іменини Максима в році по місяцях, включаючи менш важливі:

26, 29, 31 січня;

3, 12, 19 лютого;

4, 19 березня;

2, 23 квітня;

4, 11, 13, 27 травня;

1, 30 червня;

4 липня;

12, 13, 24, 26 серпня;

2, 6, 18, 28 вересня;

8, 22 жовтня;

5, 10, 12, 20, 24 листопада;

5, 19 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав народні прикмети, як залучити до себе додому багатство та достаток.