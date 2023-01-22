Трохи лимонного соку та мікрохвильова піч буде як нова: лайфхак, який вас здивує

Завдяки цьому способу, чищення мікрохвильовки у вас займе всього 15 хвилин

Активне використання мікрохвильової печі передбачає, що вона забруднюватиметься. А якщо ви ще й не накриваєте тарілки із їжею спеціальною кришкою, то жирні, липкі бризки та плями на стінках вам гарантовані. 100% ніхто не хоче стояти і годинами відмивати техніку від бруду, тому ми ділимося з вами ефективним та дуже простим лайфхаком, як відмити мікрохвильову піч за 15 хвилин.

Замість того щоб довго і ретельно відтирати мікрохвильовку від жиру і бруду, що присох до стінок, можна скористатися лимонним соком, пише портал prostoway. Що з ним треба робити і як він працює — читайте далі.

Як відмити мікрохвильову піч лимонним соком

Візьміть широку миску, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі, і наповніть її чистою теплою водою. Після цього додайте в неї трохи лимонного соку, і поставте миску в мікрохвильову піч. Увімкніть потужність максимум і дайте приладу попрацювати 5 хвилин.

За цей час вода в мисці почне випаровуватися, і пара осідатиме на стелі, дні та стінках мікрохвильової печі, що допоможе розм’якшити жир та інші забруднення.

Після того як розігрів закінчиться, дайте мікрохвильовій печі постояти ще 10-15 хвилин, а потім приберіть місткість з водою. Вам залишиться тільки протерти техніку зсередини серветкою з мікрофібри, і насолоджуватися чистотою.

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