Замочіть виделки та ложки у простому розчині і вони будуть сяяти як нові: зникнуть навіть сліди іржі

Завдяки цій пораді ваші столові прилади знову знайдуть свій блиск.

Згодом ложки та виделки можуть покритися брудом, кіркою залишків їжі або навіть слідами іржі. І найчастіше звичайні засоби для миття посуду не допомагають відмити ложки, виделки та ножі від тих забруднень. Однак це не означає, то час купувати нові столові прилади, адже є простий спосіб упорядкувати те, що є.

Столові прилади, особливо з нержавіючої сталі або срібні, згодом можуть потемніти, якщо не використовуються щодня. Щоб виправити це, можна скористатися простим лайфхаком, для якого вам потрібні будуть три засоби, які є на кожній кухні, пише santeplus.

Як швидко очистити ложки та вилки від бруду та іржі

Зазначимо, що цей спосіб підходить як для столових приладів зі срібла, так і для ложок та виделок із нержавіючої сталі.

Закип’ятіть два літри води, додайте дві столові ложки солі, стільки ж харчової соди та столову ложку лимонної кислоти. Усі ці інгредієнти перемішайте до повного розчинення. Потім замочіть посуд в розчині, що вийшов, на 30 хвилин. Після закінчення часу, акуратно протріть столові прилади чистим рушником.

Якщо прилади дуже брудні, можна додати до суміші ще 2 столові ложки гірчичного порошку. Однак у такому разі час замочування збільшиться до 50 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відчистити нержавіючий посуд за допомогою корвалолу. Цей спосіб чищення посуду не такий популярний, але дуже ефективний.