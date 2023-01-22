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Замочіть виделки та ложки у простому розчині і вони будуть сяяти як нові: зникнуть навіть сліди іржі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Як позбутися нальоту на ложках, вилках, ножах Новина оновлена 22 січня 2023, 11:44
Як позбутися нальоту на ложках, вилках, ножах. Фото pexels.com

Завдяки цій пораді ваші столові прилади знову знайдуть свій блиск.

Згодом ложки та виделки можуть покритися брудом, кіркою залишків їжі або навіть слідами іржі. І найчастіше звичайні засоби для миття посуду не допомагають відмити ложки, виделки та ножі від тих забруднень. Однак це не означає, то час купувати нові столові прилади, адже є простий спосіб упорядкувати те, що є.

Столові прилади, особливо з нержавіючої сталі або срібні, згодом можуть потемніти, якщо не використовуються щодня. Щоб виправити це, можна скористатися простим лайфхаком, для якого вам потрібні будуть три засоби, які є на кожній кухні, пише santeplus.

Як швидко очистити ложки та вилки від бруду та іржі

Зазначимо, що цей спосіб підходить як для столових приладів зі срібла, так і для ложок та виделок із нержавіючої сталі.

Закип’ятіть два літри води, додайте дві столові ложки солі, стільки ж харчової соди та столову ложку лимонної кислоти. Усі ці інгредієнти перемішайте до повного розчинення. Потім замочіть посуд в розчині, що вийшов, на 30 хвилин. Після закінчення часу, акуратно протріть столові прилади чистим рушником.

Якщо прилади дуже брудні, можна додати до суміші ще 2 столові ложки гірчичного порошку. Однак у такому разі час замочування збільшиться до 50 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відчистити нержавіючий посуд за допомогою корвалолу. Цей спосіб чищення посуду не такий популярний, але дуже ефективний.

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#Прибирання #Столові прилади #Лайфхак