Що потрібно зробити з яйцями, щоб вони легко чистилися після варіння: шеф-кухар показав чудовий трюк (відео)

Кулінар розповів свій секрет чищення яєць від шкаралупи та підкорив мережу

Яйця — один із обов’язкових інгредієнтів повноцінного раціону, який потрібно правильно зберігати. Іноді яйця після варіння важко чистяться, що може когось дратувати. Однак є один спосіб полегшити завдання і без зайвого клопоту позбутися шкаралупи, швидше приступивши до трапези.

Трюк з чищення яєць розкрив американський шеф-кухар Крістофер Кімбол, пише Express. Кулінар розповів, що потрібно зробити із яйцями, щоб вони легко чистилися. Весь секрет у охолодженні продукту одразу після того, як яйця зварилися.

Так, кухар відкрив цей прийом під час подорожі Парижем і клянеться, що він працюватиме з кожним приготованим вами яйцем. Він закликав не чистити яйця, зварені круто. Ідеальне варене яйце, за його словами, готується менше ніж 10 хвилин, але потім вимагає додаткового часу для охолодження.

У ролику, який набирає тисячі переглядів, кухар опускає три яйця в окріп. Через 8 хвилин і 40 секунд (так жовток залишиться рідким) Кімбол дістав яйця з окропу і переклав на 3 хвилини в ємність, наповнену льодом. Завдяки такому простому трюку з льодом ви зможете легко та швидко очистити яйця від шкаралупи.

У матеріалі зазначається, що подібним чином має спрацювати і холодна вода. Тому якщо у вас немає льоду, то після варіння обдайте яйця крижаною водою. Це полегшить процес чищення.

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