Всього одна таблетка для посудомийки легко відмиє всю ванну кімнату: лайфхак для ощадливих господинь

Один із найбюджетніших способів привести до ладу ванну кімнату

Ванна кімната — місце особливе. Прибирання тут займає немало часу й зазвичай вимагає значних зусиль, адже доводити до ладу потрібно і, власне, ванну (або душову кабіну), рукомийник, унітаз, дзеркало й плитку. Ми вже розповідали про найпростіший спосіб, як відбілити шви між плиткою у ванній, а тепер розкажемо, як швидко навести порядок за допомогою всього однієї таблетки для посудомийки.

Цим геніальним лайфхаком ділиться Ukr.Media. Він точно стане в пригоді ощадливим господиням, які бережуть не тільки сімейний бюджет, а й свій час.

Для прибирання у ванній кімнаті нам знадобиться:

таблетка для посудомийної машини; вода; пляшка з пульверизатором.

Приготувати домашній засіб для чищення з таблетки для посудомийної машини дуже просто: візьміть пляшку, заповнену гарячою водою, й опустіть в неї таблетку. Дочекайтеся її повного розчинення.

Що здатен відмити такий бюджетний миючий засіб

Він чудово впорається із забрудненнями на раковині : потрібно просто розпилити його по поверхні, а через декілька хвилин змити вологою ганчіркою.

: потрібно просто розпилити його по поверхні, а через декілька хвилин змити вологою ганчіркою. Прекрасно справляється цей засіб і з нальотом на крані , а також із забрудненнями на дзеркалі. Більш того, він створює додаткову плівку, яка зберігатиме чистоту крана і дзеркала ще довше.

, а також із Більш того, він створює додаткову плівку, яка зберігатиме чистоту крана і дзеркала ще довше. У випадку з душовою кабіною, ванною і керамічною плиткою вам навіть не потрібно використовувати ганчірку: просто нанесіть засіб на поверхню, а через декілька хвилин змийте його разом з брудом струменем води.

вам навіть не потрібно використовувати ганчірку: просто нанесіть засіб на поверхню, а через декілька хвилин змийте його разом з брудом струменем води. Легко почистити можна й унітаз: залийте у чашу чайник теплої, але не гарячої води, а потім опустіть в нього пів таблетки для посудомийної машини і дайте їй повністю розчинитися. Пізніше просто зметіть бруд зі стінок унітаза йоржиком і змийте воду. Водночас другу половину таблетки можна помістити у зливний бачок — там вона буде потроху розчинятися і унітаз довше буде чистим.

Раніше ми розповідали, з яким засобом потрібно протерти підлогу у ванній кімнаті, щоб позбутися неприємного запаху. Жодна агресивна хімія не потрібна — підтримати гігієну можна і за допомогою підручних засобів.