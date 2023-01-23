Всього одна таблетка для посудомийки легко відмиє всю ванну кімнату: лайфхак для ощадливих господинь
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Один із найбюджетніших способів привести до ладу ванну кімнату
Ванна кімната — місце особливе. Прибирання тут займає немало часу й зазвичай вимагає значних зусиль, адже доводити до ладу потрібно і, власне, ванну (або душову кабіну), рукомийник, унітаз, дзеркало й плитку. Ми вже розповідали про найпростіший спосіб, як відбілити шви між плиткою у ванній, а тепер розкажемо, як швидко навести порядок за допомогою всього однієї таблетки для посудомийки.
Цим геніальним лайфхаком ділиться Ukr.Media. Він точно стане в пригоді ощадливим господиням, які бережуть не тільки сімейний бюджет, а й свій час.
Для прибирання у ванній кімнаті нам знадобиться:
- таблетка для посудомийної машини;
- вода;
- пляшка з пульверизатором.
Приготувати домашній засіб для чищення з таблетки для посудомийної машини дуже просто: візьміть пляшку, заповнену гарячою водою, й опустіть в неї таблетку. Дочекайтеся її повного розчинення.
Що здатен відмити такий бюджетний миючий засіб
- Він чудово впорається із забрудненнями на раковині: потрібно просто розпилити його по поверхні, а через декілька хвилин змити вологою ганчіркою.
- Прекрасно справляється цей засіб і з нальотом на крані, а також із забрудненнями на дзеркалі. Більш того, він створює додаткову плівку, яка зберігатиме чистоту крана і дзеркала ще довше.
- У випадку з душовою кабіною, ванною і керамічною плиткою вам навіть не потрібно використовувати ганчірку: просто нанесіть засіб на поверхню, а через декілька хвилин змийте його разом з брудом струменем води.
- Легко почистити можна й унітаз: залийте у чашу чайник теплої, але не гарячої води, а потім опустіть в нього пів таблетки для посудомийної машини і дайте їй повністю розчинитися. Пізніше просто зметіть бруд зі стінок унітаза йоржиком і змийте воду. Водночас другу половину таблетки можна помістити у зливний бачок — там вона буде потроху розчинятися і унітаз довше буде чистим.
Раніше ми розповідали, з яким засобом потрібно протерти підлогу у ванній кімнаті, щоб позбутися неприємного запаху. Жодна агресивна хімія не потрібна — підтримати гігієну можна і за допомогою підручних засобів.