Стигле соковите авокадо з маленькою кісточкою: як вибрати ідеальний фрукт

Поради, які допоможуть купити саме те, що треба

Авокадо займає верхні позиції у всіх топах, які стосуються корисних продуктів. І неспроста, адже він — справжній суперфуд, багатий на всілякі вітаміни та корисні елементи, яких потребує людський організм. Цей фрукт з кремовою текстурою можна додавати у салати, пасту та десерти. З авокадо навіть можна приготувати соус до салатів, який замінить майонез.

Найкориснішим вважається стигле авокадо, тож важливо уміти вибрати саме такий плід. Корисними порадами, які з цим допоможуть, ділиться prostoway.

Як вибрати стигле авокадо

Найперше, на що слід звернути увагу, це колір: найчастіше стиглі авокадо будуть темнішими за недозрілі. Та, на жаль, це правило працює не з усіма сортами.

Далі слід оглянути шкірку фрукта: у стиглого авокадо вона буде гладкою, без вм’ятин, темних плям, порізів та інших відмітин. А от пом’ятий фрукт у 90% випадків буде коричневим усередині. Текстура шкірки при цьому не відіграє ролі – це всього лиш сортова особливість і в одних вона горбиста, а в інших – гладка.

Якщо є сумніви щодо стиглості фрукта, потрібно відігнути плодоніжку і заглянути під неї: якщо м'якуш коричневий, то авокадо вже перезрілий, а от зелений колір говорить про те, що плід стиглий. Таке авокадо можна спокійно купувати.

Як вибрати авокадо з маленькою кісточкою

Тут треба звернути увагу на сорт. Кісточки менші у круглих різновидів ("Хасс", "Гвен", "Рід"). А от в довгастих (сорти "Бекон", "Еттінгер") вони будуть більшими.

Якщо ви прагнете знайти авокадо з дрібними кісточками, то брати потрібно найбільш витягнуті плоди. Частіше всього у них насінина менша, ніж в округлих.

Раніше ми розповідали, як довести хурму до стиглості вдома. З цим допоможуть щонайменше три прості лайфхаки, які під силу будь-кому.