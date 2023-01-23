Можна зняти обмеження гучності та розширити зону WiFi: п’ять прихованих функцій на смартфонах Xiaomi

Корисні опції, які стануть у пригоді більшості користувачів

Усі мобільні пристрої китайського бренду Xiaomi, як і всі смартфони Android, мають приховане меню. У ньому — повно цікавих функцій, які дозволяють надати вашому телефону просто унікальні можливості.

Деякі набори налаштувань досить специфічні і знадобляться далеко не всім, інші ж будуть корисними практично для всіх користувачів. Про які приховані функції смартфона варто знати власникам Xiaomi, розповідає prostomob. Наголошується, що є один важливий момент: для доступу до цих опцій потрібно активувати режим розробника. Робиться це так: Налаштування > Про телефон > послідовні кліки на версію MIUI до появи підтверджуючого повідомлення.

Функція №1: зміна розміру буфера реєстрації даних

Буфер – це простір для тимчасового зберігання даних, що дозволяє пристрою працювати без перерви на прийом та обробку контенту. Для забезпечення безперебійності роботи важлива збалансованість буфера (розмір за замовчуванням на цих смартфонах найчастіше становить 64К-256К). Збільшення ємності до 4М позитивно вплине на можливості пристрою.

Порядок дій: Налаштування > Додаткові налаштування > Параметри розробника > Налагодження. Клік на "Розміри буфера реєстратора даних". Вибір розміру 4М.

Функція №2: покращення ігрового процесу

Значно покращити ігровий процес можна за допомогою спеціального розділу під назвою "Налаштування ігрового контролера". Для цього потрібно перейти у розділ "Налагодження" (Налаштування > Додаткові налаштування > Параметри розробника > Налагодження) й обрати кнопку "Параметри ігрового контролера". Далі обираємо потрібну програму і клікаємо на "Системний графічний драйвер".

Функція №3: увімкнення розширення зони покриття Wi-Fi

Ця опція підійде користувачам, які часто використовують смартфони Xiaomi/Redmi/POCO як точку доступу. Активація функції:

Параметри розробника > Мережі.

Зсув повзунка навпроти напису "Включити розширення зони покриття Wi-Fi".

Функція №4: зміна налаштувань USB

Цей спосіб позбавить вас від зайвої "цікавості" системи, яка щоразу при підключенні телефону до ПК запитує, що саме ви збираєтеся робити. Для зміни параметрів вам потрібно пройти такий шлях: Параметри розробника > Мережі > Налаштування USB за замовчуванням, а тоді вибрати опцію "Передача даних".

Після цього виставлений параметр миттєво застосовуватиметься при кожному підключенні смартфона до ноутбука або ПК. Система перестане щоразу запитувати про ваші наміри.

Функція №5: відключення обмеження гучності

У телефонах з MIUI є налаштування, що обмежує абсолютну гучність дротових і бездротових навушників. Завдяки ній користувач отримуватиме повідомлення у випадку, якщо рівень звуку в гарнітурі виявиться вищим за задане значення.

Порядок відключення абсолютного значення за допомогою налаштування в опціях розробника MIUI:

Параметри розробника > Мережі.

Зсув повзунка вправо навпроти пункту "Вимкнути абсолютну гучність".

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