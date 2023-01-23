Пригорілу гречку можна реанімувати: що зробити, щоб страва не "пахла"

Прибрати "горілі нотки" цілком реально

У будь-якого кухаря трапляються невдачі. У злу годину, наприклад, легко можна прогледіти момент, коли у гречці випарувалась вся вода і страва почала підгорати. Неприємний запах ви, на жаль, відчуєте тільки коли ситуацію вже не врятувати. Мало того, що в такому випадку доведеться відмивати пригорілу каструлю, то ще й кашу більшість господинь просто викине і почне весь процес приготування з нуля.

Однак робити це не обов’язково. Виявляється, є кілька хитрих трюків, які допоможуть врятувати пригорілу гречку від жахливого запаху. Всю кашу, звісно, реанімувати не вдасться, однак якусь частину — таки можна. Трьома крутими лайфхаками, як це зробити, ділиться pixelinform.

Щоб врятувати гречку, яка пригоріла під час варіння, потрібно зіпсовану частину лишити у каструлі, а все інше — обережно дістати й перекласти в іншу ємність. Тоді обираємо один із цих способів:

Повторне приготування. Гречку потрібно відправити у невелику кількість води і знову поставити на плиту. Вогонь краще вибирати маленький. У процесі варіння можна додати до каші всілякі ароматні спеції та прянощі. Як правило, після цього ніхто й не помітить, що гречка підгоріла. Підлива. Якщо ви приготуєте смачну ароматну підливу, то врятувати гречку не складе жодних труднощів. Вона може бути будь-якою: м’ясною, грибною, вершковою тощо. Наприкінці її приготування на сковорідку до підливи треба відправити гречку і протушити її там кілька хвилин. Холодна вода. Деякі господині видаляють неприємний запах "механічно". Для цього потрібно на кілька хвилин всунути пригорілу гречку під проточну воду.

Раніше ми розповідали, що треба зробити, якщо холодець не застиг. Виправить ситуацію всього один доволі доступний інгредієнт.