Як випрати пір'яну подушку в машинці легко і просто: корисні поради

Подушка знову буде свіжою та білою

З часом навіть найбілосніжніші пір’яні подушки стають брудними, з пожовклими плямами. Врятувати ситуацію можна, якщо скористатися простими порадами з прання пір’яної подушки в пральній машинці.

Її можна легко відбілити, видалити жовті плями, і змусити знову виглядати і пахнути як нову, пише cpykami. Достатньо лише послідувати декільком крокам.

Як випрати пір'яну подушку

Жовті плями попередньо треба запрати вручну та залишити на 30 хвилин. Для цього беремо рідкий засіб для миття посуду. Для кращого результату бризкаємо на плями засобом для виведення плям. Потім відправляємо подушку в пральну машинку, попередньо склавши її в спеціальну сітку (мішок). Перемо в машинці за максимальної температури, на найвищому віджимі. Використовуємо гель для прання, ставимо додаткове полоскання. Потім розкладаємо подушку на сушіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна залишати випрані речі в барабані пральної машини. Така помилка може призвести до негативних наслідків.