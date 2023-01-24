Навіщо класти вологу серветку в машинку під час прання: хитрість, що полегшує життя

Вибирайте серветки міцні та без запаху

Перучи одяг у пральній машині, кожна господиня в результаті чекає на чисті речі, проте якщо в будинку живе пес чи кішка, це не завжди виходить. А все тому, що під час прання деякі предмети одягу переносять шерсть свійських тварин та інші речі. Виявляється, розв'язати цю проблему та прибрати шерсть домашніх улюбленців може звичайна волога серветка.

Завдяки такому лайфхаку, прання стає ще ефективнішим, пише портал santeplus. А все пов’язано з тим, що вологі серветки притягують на себе шерсть і ворсинки під час прання, забезпечуючи чистоту вашим речам. Як правильно її використовувати читайте далі.

Поради щодо використання вологої серветки під час прання

Перше – ніколи не використовуйте вологу серветку вдруге. При кожному пранні потрібно класти нову, щоб серветка не втрачала своєї ефективності.

Друге – рекомендується використовувати від 1 до 3 вологих серветок за одне прання. Здебільшого це залежить від кількості білизни у вашій машинці.

Третє – найкраще використовувати антибактеріальні серветки, тому що на відміну від "стандартних" вологих серветок вони не виділяють небажаних речовин на ваші речі в процесі прання.

Четверте — серветки мають бути з добрим опором і не повинні легко рватися в руках, інакше вони порвуться в барабані. Також зверніть увагу, щоб вони були без запахів. Сторонні аромати надалі можуть "прилипнути" до ваших речей.

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