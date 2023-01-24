Швидка зарядка: чи може ця технологія нашкодити телефону і як уникнути проблем

Розповідаємо, що це за функція, на яких смартфонах вона доступна, як її увімкнути і як правильно використовувати

Ще зовсім недавно годі було і мріяти про те, щоб телефон заряджався від 0 до 100% буквально за пів години. Тепер же в цьому немає нічого особливого. А все — завдяки технології швидкої зарядки, яка, між тим, підходить далеко не всім смартфонам.

Що це за функція і чи безпечна вона для гаджета, роз’яснює itechua. Також у цьому матеріалі ви знайдете поради, які допоможуть уникнути можливих проблем із телефоном через швидку зарядку.

Що таке швидка зарядка смартфона?

Швидка зарядка — це технологія підвищеної потужності струму, що надходить до акумулятора. Завдяки цьому батарея заряджається набагато швидше, аніж при стандартній зарядці. Більшість сучасних смартфонів підтримують таку опцію, але цього недостатньо: щоб усе працювало як слід, потрібні ще й відповідні блок живлення та кабель.

Стандартна потужність звичайної зарядки – 5 Вт, а швидкої – завжди вище 10 Вт. У нових моделях смартфонів зустрічається навіть дуже швидка зарядка — 60 Вт і ще більше. Це дозволяє телефону заряджатися за лічені хвилини.

Характеристики адаптера для швидкого заряджання смартфона:

AFC (адаптивна швидка зарядка)

USB PD (Power Delivery) 2.0

QC (швидка зарядка) 2.0

Вимоги до живлення: 9V 1.67A

Характеристики адаптера для супершвидкої зарядки смартфона:

USB PD (Power Delivery) 3.0

Вимоги до харчування: 9V 2.77A

Чи шкідлива швидка зарядка для акумулятора?

Ні, не шкідлива, запевняють експерти. Головне — дотримуватись основних правил поводження з технікою. Найголовніше — використовувати лише оригінальні кабель і блок живлення.

Ще у 2014 році вчені зі Стенфордського університету під егідою Samsung вивчили вплив швидкої та звичайної зарядки на літійні батареї смартфонів. Дослідження показало: електроди в акумуляторі рівномірно розподіляють енергію незалежно від швидкості заряду. Тобто швидка зарядка не "вбиває" батарею пристрою і не призводить до її передчасного зношення.

Проте пам’ятайте, що швидка зарядка – це не просто шнур живлення, а цілий програмно-апаратний комплекс, який забезпечує безпечну подачу струму до пристрою. Неоригінальні комплектуючі можуть конфліктувати з гаджетом, викликаючи перегрів і знос батареї.

Як правильно заряджати смартфон, щоб він прослужив довго

Робити це потрібно лише за допомогою оригінальних кабелю та блоку живлення; Не можна залишати смартфон, що заряджається, на сонці та біля джерел тепла (обігрівачів і батарей); Під час зарядки не накривайте нічим пристрій; Краще під час зарядки знімати з девайса щільні чохли; Намагайтеся не використовувати смартфон, коли він підключений до зарядного пристрою; Не можна заряджати девайс на морозі (це може призвести до металізації літію, короткого замикання і руйнування оболонки батареї); Старайтеся не розряджати телефон "в нуль". Літійні батареї мають обмежену кількість циклів повної зарядки, і якщо постійно витрачати повністю заряд, то термін експлуатації акумулятора значно скоротиться. Щоб максимально продовжити термін служби батареї, краще підтримувати рівень енергії між 20 та 80%.

На яких смартфонах є швидка зарядка та як її увімкнути?

Технологією швидкого заряджання оснащені майже всі сучасні смартфони. Щоб почати користуватися функцією швидкого заряджання, потрібно внести зміни до налаштувань пристрою в розділі "Батарея".

Раніше ми розповідали, які павербанки "вбивають" батарею телефону. Про цей важливий момент мало хто знає, тому часто люди купують не дуже надійні пристрої, які можуть зіпсувати інші гаджети.