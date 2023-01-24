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Швидка зарядка: чи може ця технологія нашкодити телефону і як уникнути проблем

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Усе, про що варто знати Новина оновлена 24 січня 2023, 11:57
Усе, про що варто знати. Фото processer.media

Розповідаємо, що це за функція, на яких смартфонах вона доступна, як її увімкнути і як правильно використовувати

Ще зовсім недавно годі було і мріяти про те, щоб телефон заряджався від 0 до 100% буквально за пів години. Тепер же в цьому немає нічого особливого. А все — завдяки технології швидкої зарядки, яка, між тим, підходить далеко не всім смартфонам.

Що це за функція і чи безпечна вона для гаджета, роз’яснює itechua. Також у цьому матеріалі ви знайдете поради, які допоможуть уникнути можливих проблем із телефоном через швидку зарядку.

Що таке швидка зарядка смартфона?

Швидка зарядка — це технологія підвищеної потужності струму, що надходить до акумулятора. Завдяки цьому батарея заряджається набагато швидше, аніж при стандартній зарядці. Більшість сучасних смартфонів підтримують таку опцію, але цього недостатньо: щоб усе працювало як слід, потрібні ще й відповідні блок живлення та кабель.

Стандартна потужність звичайної зарядки – 5 Вт, а швидкої – завжди вище 10 Вт. У нових моделях смартфонів зустрічається навіть дуже швидка зарядка — 60 Вт і ще більше. Це дозволяє телефону заряджатися за лічені хвилини.

Характеристики адаптера для швидкого заряджання смартфона:

  • AFC (адаптивна швидка зарядка)
  • USB PD (Power Delivery) 2.0
  • QC (швидка зарядка) 2.0
  • Вимоги до живлення: 9V 1.67A

Характеристики адаптера для супершвидкої зарядки смартфона:

  • USB PD (Power Delivery) 3.0
  • Вимоги до харчування: 9V 2.77A

Чи шкідлива швидка зарядка для акумулятора?

Ні, не шкідлива, запевняють експерти. Головне — дотримуватись основних правил поводження з технікою. Найголовніше — використовувати лише оригінальні кабель і блок живлення.

Ще у 2014 році вчені зі Стенфордського університету під егідою Samsung вивчили вплив швидкої та звичайної зарядки на літійні батареї смартфонів. Дослідження показало: електроди в акумуляторі рівномірно розподіляють енергію незалежно від швидкості заряду. Тобто швидка зарядка не "вбиває" батарею пристрою і не призводить до її передчасного зношення.

Проте пам’ятайте, що швидка зарядка – це не просто шнур живлення, а цілий програмно-апаратний комплекс, який забезпечує безпечну подачу струму до пристрою. Неоригінальні комплектуючі можуть конфліктувати з гаджетом, викликаючи перегрів і знос батареї.

Як правильно заряджати смартфон, щоб він прослужив довго

  1. Робити це потрібно лише за допомогою оригінальних кабелю та блоку живлення;
  2. Не можна залишати смартфон, що заряджається, на сонці та біля джерел тепла (обігрівачів і батарей);
  3. Під час зарядки не накривайте нічим пристрій;
  4. Краще під час зарядки знімати з девайса щільні чохли;
  5. Намагайтеся не використовувати смартфон, коли він підключений до зарядного пристрою;
  6. Не можна заряджати девайс на морозі (це може призвести до металізації літію, короткого замикання і руйнування оболонки батареї);
  7. Старайтеся не розряджати телефон "в нуль". Літійні батареї мають обмежену кількість циклів повної зарядки, і якщо постійно витрачати повністю заряд, то термін експлуатації акумулятора значно скоротиться. Щоб максимально продовжити термін служби батареї, краще підтримувати рівень енергії між 20 та 80%.

На яких смартфонах є швидка зарядка та як її увімкнути?

Технологією швидкого заряджання оснащені майже всі сучасні смартфони. Щоб почати користуватися функцією швидкого заряджання, потрібно внести зміни до налаштувань пристрою в розділі "Батарея".

Раніше ми розповідали, які павербанки "вбивають" батарею телефону. Про цей важливий момент мало хто знає, тому часто люди купують не дуже надійні пристрої, які можуть зіпсувати інші гаджети.

Теги:
#Смартфон #Зарядка #Батарея #Швидка зарядка