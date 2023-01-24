Швидка зарядка: чи може ця технологія нашкодити телефону і як уникнути проблем
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Розповідаємо, що це за функція, на яких смартфонах вона доступна, як її увімкнути і як правильно використовувати
Ще зовсім недавно годі було і мріяти про те, щоб телефон заряджався від 0 до 100% буквально за пів години. Тепер же в цьому немає нічого особливого. А все — завдяки технології швидкої зарядки, яка, між тим, підходить далеко не всім смартфонам.
Що це за функція і чи безпечна вона для гаджета, роз’яснює itechua. Також у цьому матеріалі ви знайдете поради, які допоможуть уникнути можливих проблем із телефоном через швидку зарядку.
Що таке швидка зарядка смартфона?
Швидка зарядка — це технологія підвищеної потужності струму, що надходить до акумулятора. Завдяки цьому батарея заряджається набагато швидше, аніж при стандартній зарядці. Більшість сучасних смартфонів підтримують таку опцію, але цього недостатньо: щоб усе працювало як слід, потрібні ще й відповідні блок живлення та кабель.
Стандартна потужність звичайної зарядки – 5 Вт, а швидкої – завжди вище 10 Вт. У нових моделях смартфонів зустрічається навіть дуже швидка зарядка — 60 Вт і ще більше. Це дозволяє телефону заряджатися за лічені хвилини.
Характеристики адаптера для швидкого заряджання смартфона:
- AFC (адаптивна швидка зарядка)
- USB PD (Power Delivery) 2.0
- QC (швидка зарядка) 2.0
- Вимоги до живлення: 9V 1.67A
Характеристики адаптера для супершвидкої зарядки смартфона:
- USB PD (Power Delivery) 3.0
- Вимоги до харчування: 9V 2.77A
Чи шкідлива швидка зарядка для акумулятора?
Ні, не шкідлива, запевняють експерти. Головне — дотримуватись основних правил поводження з технікою. Найголовніше — використовувати лише оригінальні кабель і блок живлення.
Ще у 2014 році вчені зі Стенфордського університету під егідою Samsung вивчили вплив швидкої та звичайної зарядки на літійні батареї смартфонів. Дослідження показало: електроди в акумуляторі рівномірно розподіляють енергію незалежно від швидкості заряду. Тобто швидка зарядка не "вбиває" батарею пристрою і не призводить до її передчасного зношення.
Проте пам’ятайте, що швидка зарядка – це не просто шнур живлення, а цілий програмно-апаратний комплекс, який забезпечує безпечну подачу струму до пристрою. Неоригінальні комплектуючі можуть конфліктувати з гаджетом, викликаючи перегрів і знос батареї.
Як правильно заряджати смартфон, щоб він прослужив довго
- Робити це потрібно лише за допомогою оригінальних кабелю та блоку живлення;
- Не можна залишати смартфон, що заряджається, на сонці та біля джерел тепла (обігрівачів і батарей);
- Під час зарядки не накривайте нічим пристрій;
- Краще під час зарядки знімати з девайса щільні чохли;
- Намагайтеся не використовувати смартфон, коли він підключений до зарядного пристрою;
- Не можна заряджати девайс на морозі (це може призвести до металізації літію, короткого замикання і руйнування оболонки батареї);
- Старайтеся не розряджати телефон "в нуль". Літійні батареї мають обмежену кількість циклів повної зарядки, і якщо постійно витрачати повністю заряд, то термін експлуатації акумулятора значно скоротиться. Щоб максимально продовжити термін служби батареї, краще підтримувати рівень енергії між 20 та 80%.
На яких смартфонах є швидка зарядка та як її увімкнути?
Технологією швидкого заряджання оснащені майже всі сучасні смартфони. Щоб почати користуватися функцією швидкого заряджання, потрібно внести зміни до налаштувань пристрою в розділі "Батарея".
Раніше ми розповідали, які павербанки "вбивають" батарею телефону. Про цей важливий момент мало хто знає, тому часто люди купують не дуже надійні пристрої, які можуть зіпсувати інші гаджети.