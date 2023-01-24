Як вивести цвіль з герметика у ванній кімнаті: знадобиться популярний аптечний препарат

Лайфхак, який вразить вас результатами

Через надмірну вологу і недостатню вентиляцію у ванній кімнаті може з’являтися пліснява, при чому "залазити" вона може на стіни і стелі, а також "ховатися" і в швах між плиткою і в герметику навколо ванни. І щоб її позбутися, потрібно регулярно проводити роботи з її ліквідації. На щастя, це можна зробити без застосування агресивної хімії.

Виявляється, чудовим альтернативним варіантом дорогих мийних засобів є популярний аптечний засіб, який 100% є у кожного в домашній аптечці. Цей народний метод впорається з грибком та пліснявою на герметику на раз-два.

Чим відмити герметик у ванній кімнаті від плісняви

Щоб вивести плісняву на герметику у ванній вам знадобиться перекис водню. Просто нанесіть на проблемні ділянки препарат та залиште його на 15 хвилин. Після герметик промийте чистою водою і ретельно витріть все від вологи.

Якщо раптом перекис водню у вас не виявився, можна замінити засіб оцтом. Тільки наносити його потрібно на годину. Для ідеального результату потрібно 2-3 обробки. Також не забувайте у процесі збирання провітрювати приміщення, щоб не концентрувати випаровування оцту.

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