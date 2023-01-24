Навіщо зберігати в шафі туалетний папір: хитрість, яка вирішує популярну проблему

Це чудова альтернатива різним освіжувачам повітря

При недостатньому провітрюванні шафи та комоди стають жертвами впливу вологості та неприємних запахів, а це негативно позначається на речах, які в них зберігаються. Щобільше, це може призвести до появи цвілі. На жаль, іноді навіть після ретельного очищення в цих місцях може зберігатися затхлий запах. Виявляється з цією проблемою може впоратися туалетний папір.

Щоб уникнути проблеми затхлого та неприємного запаху в шафі, достатньо розмістити у ньому звичайний рулон туалетного паперу, пише портал santeplus. Як це працює – читайте далі.

Як туалетний папір допоможе позбутися неприємного запаху в шафі

Рулон ароматизованого або збризканого кількома краплями ефірної олії туалетного паперу відмінно дезодоруватиме приміщення і нейтралізуватиме неприємні запахи, що залишилися в шафі. Помістіть папір у невеликий видимий кут, і ви помітите, як швидко запах у шафі зміниться.

Також відмінними та ефективними ароматизаторами для дезодорації приміщення є шматочки сушених цитрусових, сушені квіти лаванди або пакетик чаю (настояний на кількох краплях ефірної олії).

Раніше "Телеграф" розповідав, як подолати запах затхлості в будинку. Виявляється, зробити це можна за допомогою звичайного апельсину.