Чим промити ягоди, щоб вони довше залишалися свіжими: простий лайфхак

Продовжити строк придатності ягід можна не лише за допомогою заморожування

Більшість ягід фруктів потрібно зберігати у холодильнику, у тому числі яблука. Слід забирати в холодне місце і ягоди. Але навіть там вони можуть зіпсуватись швидше, ніж ви встигнете їх вжити. Проте незвичайний трюк продовжить строк придатності журавлини, чорниці, смородини, малини, полуниці, лохини, ожини та інших ягід.

Про нюанси щодо зберігання ягід розповів виданню Express експерт американської пакувальної компанії US Packaging and Wrapping Чарльз Хаверфілд. За його словами, невеликий лайфхак з оцтом допоможе ягодам довше залишатися свіжими та смачними.

Щоб ягоди довше не псувалися і черствіли, варто обробити їх після покупки особливим розчином. Експерт радить промити ягоди в розчині води та оцту. Обов’язково використовуйте одну частину оцту на 10 частин води. Фахівець запевняє, що так ваші ягоди можуть зберігатись до десяти днів, якщо ви зробите цей витончений лайфхак, як тільки принесете їх додому із супермаркету.

Крім того, можна заморозити продукти. За словами експерта, вакуумне пакування допомагає довше зберігати продукти свіжими. Можна купити міні-вакуумний пакувальник або використовувати пластиковий пакет для заморожування із застібкою-блискавкою та миску з водою. Так час зберігання продуктів збільшується до п’яти разів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий кухар здивував порадою щодо зберігання яєць. Він пояснив, чому не варто класти цей продукт у холодильник.