Помилка, яку допускають майже всі: як треба виливати гарячу воду у раковину

Цей спосіб вбереже труби від псування і протікань

Попри застереження сантехніків, господині часто виливають окріп у мийку. Така звичка може призвести до проблем із трубами, оскільки більшість із них виготовляється з пластику. А, як відомо, цей матеріал не має підвищеної стійкості до високих температур. Регулярне потрапляння до них кип'ятку може призвести до деформації та переломів і, як наслідок, протікання.

Якщо ви виливаєте гарячу воду у раковину дуже рідко, скоріше всього, проблем не виникне. Однак зловживати цим точно не варто. Утім, є один корисний лайфхак, який дозволить спокійно зливати окріп скільки завгодно разів на тиждень і не перейматися за наслідки. Про нього розповідає meta.

Щоб не пошкодити пластикові труби, відкрийте кран з холодною водою у той момент, коли почнете зливати окріп. Напір має бути досить сильним, аби достатньо швидко охолоджувати гарячу воду. Так у труби потраплятиме уже тепла вода, яка не завдасть їм жодної шкоди.

Раніше ми розповідали, як прочистити раковину від будь-яких засмічень. У нашій добірці — 10 бюджетних і дуже ефективних засобів, які допоможуть впоратися з проблемою.