Що робити якщо в будинку взимку завелася мошка: найкращі засоби

Вивести мошку з дому іноді буває проблемно

Навіть незважаючи на зиму та холодну погоду багато хто з українців стикався з проблемою навали дрібних мушок, яких дуже складно вивести.

Як говориться в матеріалі Апостроф, хоч ці комахи не становлять будь-якої загрози для людей, які проживають у будинку, проте перебувати поряд з ними не дуже й приємно.

Про що мова

Злакові мушки і детритниці (листові комарики) зазвичай з’являються у будинку, потрапляючи туди разом із зараженою їх яйцями землею. Опинившись у теплому приміщенні, вони починають швидко розмножуватися, оскільки їм там не загрожують хижаки.

Дрозофіли ж відкладають яйця в підгнившу шкірку фруктів і овочів, через добу з них вилуплюються личинки, які стають дорослими особинами ще через п’ять днів.

Швидкий репродуктивний цикл згаданих комах робить їх справжнім головним болем для тих, хто наполегливо має намір їх позбутися.

Що робити

Для початку варто провести генеральне прибирання і протерти проблемні місця універсальним розчином для чищення. При цьому його варто розвести за інструкцією для дезінфекції відер для сміття.

Найголовніше в задачі звільнення від комах — виявити, звідки вони беруться. Зазвичай вони вважають за краще жити біля вікон, тому що там часто розташовані теплі батареї. Однак варто також звернути увагу на кімнатні рослини, а якщо виявиться, що мошка лізе звідти, землю доведеться повністю замінити.

Для цього ґрунт треба розмочити у воді, дістати звідти рослину, промити коріння і листя, заодно позбавившись напівзогнилих частин. Горщик теж варто продезінфікувати.

Стару землю варто викинути, бо в ній, напевно, вже є личинки. Новий ґрунт варто обробити інсектицидами або пропалити у духовці. Важливо міняти землю у всіх кімнатних рослинах відразу, оскільки якщо тягнути, то мошка встигне відкласти яйця в нову землю.

Спреї та аерозолі від мух також підійдуть і для мошок, але розпорошувати їх на кухні або біля рослин не рекомендується. Фумігатор буде більш ощадливим засобом, але найефективнішою все одно залишиться липка стрічка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вивести плісняву з герметика у ванній кімнаті без застосування "важкої хімії".