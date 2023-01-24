Розм’які та почорнілі банани не любить ніхто: який спритний трюк врятує фрукт

Дещо потрібно зробити з бананами відразу після покупки

Багато овочів та фруктів можуть довше залишатися свіжими й смачними, якщо правильно їх зберігати. Банани, які за рік подорожчали в Україні втричі, можуть швидко стати непридатними для вживання. Щоб фрукти не почорніли і не розм’якли, допоможе один розумний лайфхак.

Про нюанси зберігання бананів розповів у коментарі Express експерт американської пакувальної компанії US Packaging and Wrapping Чарльз Хаверфілд. За його словами, один незвичайний прийом продовжить строк придатності цього продукту. Все, що вам знадобиться, точно є на вашій кухні, адже йдеться про звичайну харчову плівку.

Банани — їжа, яка може швидко запліснути і стати несвіжою. Експерт порадив зробити одну просту маніпуляцію: загорніть стебла бананів у харчову плівку, щоб вони залишалися свіжими. За його словами, пластикова плівка допомагає утримувати газ етилен, який виділяють банани за ступенем дозрівання. Харчова плівка вловлює газ і не дозволяє йому прискорити процес дозрівання. Фахівець запевнив, що цей метод може зберегти банани свіжими на п’ять днів довше, ніж зазвичай.

Крім того, не поспішайте класти фрукти у холодильник. Як розповідав "Телеграф" раніше, зберігати банани найкраще у прохолодному, сухому місці, захищеному від сонячного світла. Якщо у вас багато плодів і ви ніяк не встигаєте їх з’їсти, спробуйте заморозити банани. Не звертайте увагу на потемнілу шкірку, всередині м’якоть залишиться смачною та свіжою.