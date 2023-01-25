Як зробити, щоб одяг не линяв під час прання: п’ять підручних засобів, які збережуть колір

Ці варіанти підійдуть як для ручного прання, так і для машинного

Під час прання одягу дуже важливо зберегти його колір і при цьому не зіпсувати речі. Щоб яскравий одяг довго залишався як новий, потрібно дотримуватися усього кількох простих правил.

Посилити ефект від прання і вберегти улюблені речі від линяння допоможуть і прості підручні засоби. Причому кожен із цих 5 інгредієнтів знайдеться на вашій кухні, передає ТСН.

Як зробити, щоб одяг не линяв під час прання:

читайте інструкції — виробник завжди вказує інформацію про оптимальну температуру і режим прання для певної тканини;

— виробник завжди вказує інформацію про оптимальну температуру і режим прання для певної тканини; тестуйте — перед пранням краще замочити річ у мисці і подивитися, чи зафарбується вода. Якщо так, то цей предмет гардероба краще не прати разом з іншими речами. Також під забороною в такому разі — гаряча вода;

— перед пранням краще замочити річ у мисці і подивитися, чи зафарбується вода. Якщо так, то цей предмет гардероба краще не прати разом з іншими речами. Також під забороною в такому разі — гаряча вода; сортуйте — речі перед пранням обов’язково треба розділяти за кольором, матеріалом і ступенем забруднення;

— речі перед пранням обов’язково треба розділяти за кольором, матеріалом і ступенем забруднення; підбирайте температуру — колір набагато швидше вимиється, якщо постійно прати речі у гарячій воді, тож краще обирайте максимум 30-40 градусів;

— колір набагато швидше вимиється, якщо постійно прати речі у гарячій воді, тож краще обирайте максимум 30-40 градусів; правильний засіб для прання — порошки, капсули та рідкі мийні засоби мають свої переваги та недоліки, тому оптимальний варіант краще підбирати для кожної тканини окремо.

Як зберегти колір тканини: бюджетні засоби

На сьогодні у продажу є чимало усіляких засобів, які допомагають зберегти колір одягу під час прання. Однак є і дієві народні способи не дати речам полиняти. Найпопулярніші серед них:

чорний перець (горошок) — у барабан додається 1 ст.л. і запускається режим полоскання; сіль — під час ручного прання у воду додається 1 ст.л., а під час прання у машинці така ж кількість солі засипається у барабан — прямо до брудних речей (якщо йдеться про ручне прання, то потім річ обов’язково треба буде додатково прополоскати); оцет — потрібно 1 ст.л. додати у барабан і запустити прання, при ручному пранні оцет наливається прямо у воду (цей засіб не тільки захищає одяг від втрати кольору, а й допомагає відновити яскравість тканини); сода — у барабан додається ціла склянка і тоді вмикається звичайний режим прання (цей засіб також пом'якшує тканини і прибирає неприємний запах). лимонний сік — сік з половини лимона вичавлюється прямо на брудний одяг, а потім його завантажують у пральну машину.

Раніше ми розповідали, який простий засіб здатен у декілька разів посилити ефект будь-якого прального порошку. Ця річ коштує копійки, зате результат вас приємно вразить.