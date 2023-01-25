Плями від кетчупу зникнуть на очах: народні засоби, які повернуть речам чистоту

Найпростіші методи позбутися томатної плями

Вивести з одягу деякі плями дуже непросто. Це стосується забруднень, які залишає трава, вино, тональний крем, кров, кетчуп тощо. Найчастіше для цього доводиться використовувати спеціальні засоби, які дорого коштують. Однак впоратися з частиною плям можна і за допомогою простих підручних засобів.

Сьогодні ми розповімо, як з легкістю прибрати плями від кетчупу. Ці бюджетні лайфхаки не залишать і сліду від томатів, повідомляє prostoway. Але пам’ятайте, що подібні забруднення потрібно намагатися вивести якомога швидше, бо боротися з застарілими плямами набагато складніше, ніж зі свіжими.

Три прості способи вивести пляму від кетчупу:

На забруднене місце можна нанести лимонний сік. Перед цим треба змити з одягу залишки соусу. Оброблену річ залишають приблизно на 30 хв, а потім промивають і перуть з порошком та відбілювачем. Свіже забруднення від кетчупу може вивести звичайна зубна паста. Її треба втерти у пляму щіточкою й дати полежати пів години, тоді ще раз нанести зубну пасту і трохи потерти. Після цього одяг перуть у звичний спосіб. Ефективним у боротьбі проти плям від кетчупу буде й звичайне господарське мило. Потрібно просто намилити пляму, трішки її потерти й залишити на годину, а потім випрати і прополоскати.

Раніше ми розповідали, як легко прибрати плями від дезодоранту з темного одягу. З цим допоможе один доступний засіб, який знайдеться у кожному домі.