Іменини Кирила у 2023 році: всі дні, коли Кирюша святкує День ангела

В Україні ім’я Кирило поширене з давніх-давен

Ім’я Кирило — досить рідкісне в Україні, але дуже гарне і з давньою історією. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі Дні ангела Кирила на рік.

Значення імені Кирило

З грецького ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан". З перської мови його також можна перекласти як "сонце".

Використовуються такі форми імені як Кір, Кіря, Кіра, Кирюха, Кирюня, Кирилл, Кіряха, Кирюша.

Цікавий факт: в українських народних казках є відомий персонаж, богатир Кирило Кожум’яка.

Серед відомих українців із цим ім’ям також можна згадати такі особи як останній гетьман Війська Запорізького Кирило Розумовський, князь та отаман Кирик Ружинський, композитор Кирило Стеценко та інші. Серед сучасних відомих Кирилів в Україні варто згадати главу розвідки Кирила Буданова, колишнього радника голови ОП Кирила Тимошенка, шахіста Кирила Шевченка.

Коли День ангела Кирила?

Кирило десятки разів на рік відзначає свої іменини за церковним православним календарем.

Перерахуємо головні Дні ангела Кирила:

31 січня, 22 червня, — патріарх Кирило Олександрійський;

5 лютого, 22 червня, 19 липня, — ігумен Кирило Білозерський;

27 лютого, 24 травня, 23 жовтня, — рівноапостольний Кирило Філософ Моравський;

31 березня, — патріарх Кирило Єрусалимський.

Тепер також перерахуємо по місяцях, коли всі іменини Кирила, включаючи менш важливі:

31 січня;

17, 27 лютого;

18, 22, 31 березня;

3, 11 квітня;

11, 17, 23, 24 травня;

3, 22, 30 червня;

22 липня;

15 серпня;

19 вересня;

11, 23 жовтня;

11, 20 листопада;

15, 21 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому шкарпетки та труси вкрай небажано дарувати чоловікам — такі подарунки за народними прикметами можуть тільки нашкодити.