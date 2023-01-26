Один простий засіб миттєво прибере жовтизну із тарілок: треба всього три інгредієнти

Вже за пів години старий посуд знову засяє

З часом посуд та столові прибори починають втрачати свій первозданний вигляд. Столове начиння покривається нальотом, а білосніжні тарілки жовтіють і виглядають уже не так привабливо, як в день покупки. Причому таке трапляється у багатьох господинь і це не залежить від того, наскільки добре ви миєте посуд.

Втім, повернути білизну старому посуду можливо, причому без особливих зусиль. Допоможе із цим один простий засіб, який готується з трьох дешевих компонентів. Цей розчин швидко позбавить посуд від застарілого бруду, інформує "Книга порад".

Нам знадобиться силікатний клей, половина пачки харчової соди і 5 л води. Залийте воду у велику каструлю, додайте клей та соду, а після закипання покладіть в ємність посуд й залиште його у киплячому розчині приблизно на 10 хв.

Вимкніть вогонь, дістаньте посуд, покладіть в раковину та помийте як зазвичай. Після цього посуд треба насухо витерти рушником.

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