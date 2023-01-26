Цвілі більше не буде: потужні засоби для усунення цієї проблеми є на кожній кухні

Ці "мийні" натуральні, екологічно чисті та дуже дешеві.

Вічно волога ванна кімната є "ідеальним" середовищем для розмноження спор цвілі, що дуже шкідливо для здоров’я, а також сильно псує зовнішній вигляд вашого будинку. Щоб ця проблема не вразила вашу ванну ще більше, зачепивши стіни та плитку, необхідно швидко усувати її за перших проявів.

"Телеграф" розповідає вам про два ефективні засоби, які швидко та якісно розв'яжуть проблему із пліснявою назавжди. Як зазначає портал santeplus, також великою їх перевагою є дешевизна. Щобільше, всі необхідні "інгредієнти" найчастіше завжди є на кожній кухні.

Як позбудеться цвілі у ванній

Оцет та сода

Один із найпотужніших засобів для усунення цвілі — це поєднання оцту та харчової соди. Ці два продукти легені знищують надокучливу плісняву. Як зробити розчин? У пульверизаторі змішайте гарячу воду із двома столовими ложками харчової соди та склянкою оцту. Потім нанесіть безпосередньо на плями цвілі і ретельно почистьте старою зубною щіткою. Коли закінчите, просто змийте теплою водою.

Перекис водню та харчова сода

Щоб назавжди видалити цвіль зі стін та плитки вашої ванної кімнати, суміш перекису водню та харчової соди також дуже ефективна. Змішайте їх із невеликою кількістю теплої води та рідини для миття посуду. Потім нанесіть цей засіб на уражені ділянки серветкою з мікрофібри, і почистьте старою зубною щіткою.

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