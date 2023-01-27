Пил зникне на кілька тижнів: ефективна хитрість, якою користуються покоївки в готелях

Ви забудете, що таке пил як мінімум на два тижні

Яка господиня не хоче, щоб у будинку після прибирання було чисто максимально довго, проте підступний пил сідає на всі поверхні, практично не дочекавшись її кінця. Виявляється, покоївки, які працюють у фешенебельних готелях, вже давно знайшли спосіб, як уникнути швидкого осідання пилу на меблі за допомогою всього одного засобу.

Ключовим рішенням, яке здатне запобігти осіданню пилу на будь-якій поверхні протягом відносно тривалого періоду часу, є дешева речовина, що не має запаху, — гліцерин, пише портал santeplus. Продукт відносно недорогий і простий у використанні, і, більш того, безпечний для будь-якого типу поверхонь.

Як позбутися пилу за допомогою гліцерину

Гліцерин створює на меблях невидимий захисний шар від відкладень пилу, тому такою хитрістю активно користуються покоївки в розкішних готелях, щоб номери завжди залишалися бездоганними. Як це працює:

Розведіть кілька крапель гліцерину у літрі води.

Змочіть ганчірку у розчині

Дайте тканині висохнути, потім протріть поверхню, що обробляється.

Також гліцерин можна використовувати і для того, щоб підлога або паркет блищали без осідання пилу. Для цього додайте кілька крапель гліцерину у відро з водою та використовуйте розчин для миття підлоги.

Однак і це ще не всі бонуси у використанні гліцерину. Крім того, що він ефективний для обробки поверхонь від пилу, засіб також підходить для видалення плям. Для досягнення такого результату нанесіть невелику кількість гліцерину на серветку з мікрофібри та протріть нею уражені ділянки, а потім змийте водою.

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