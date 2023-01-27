Шкарлупа з яєць злітатиме за секунду: який секретний продукт треба додати у воду

Лайфхак можна назвати геніальним, адже цей інгредієнт точно є у кожному домі

Варені яйця часто використовуються господинями у салатах, закусках, різноманітних супах і сніданках. Також їх нерідко фарширують на святкові застілля — це надзвичайно проста, але ситна й смачна закуска, яка дійсно прикрасить святковий стіл. Утім, для такої страви потрібно, щоб яйця були добре провареними і при цьому гарно чистилися, адже мало кому сподобаються нерівномірно "обскубані" половинки, що лежать на гарній тарілці.

Аби яйця добре чистилися, але при цьому не розтріскалися при варінні, господині вигадали немало трюків. Наприклад, фокус із зубочистками та сірниками. Але сьогодні ми поділимося з вами іншим лайфхаком, який допоможе без зусиль за лічені секунди зняту шкарлупу з відварених яєць. Як це зробити, розповідає glavred.

Секретний інгредієнт, який додають у воду до яєць

Іноді шкаралупа прилипає до білка настільки сильно, що доводиться викидати цілі шматки продукту, бо інакше почистити яйце просто не вдається. Найчастіше така проблема, до речі, виникає із домашніми яйцями.

Проте є один простий спосіб, за допомогою якого шкарлупа злітатиме буквально за секунду. І в цьому вам допоможе звичайна харчова сіль. Її господині додають безпосередньо у воду при варінні яєць. Цей продукт злегка руйнує шкаралупу, що у підсумку значно полегшує процес очищення. Головне — додавати сіль не в холодну воду. Її варто засипати через кілька хвилин після початку процесу варіння — тоді сіль зможе добре розчинитися й дасть максимальний ефект.

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