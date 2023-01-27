Часник – у темряві, картопля – з яблуком: прості лайфхаки для зберігання овочів, які продовжать їх строк придатності

Прості правила допоможуть вашим продуктам довше залишатися свіжими та смачними

Продовжити строк придатності овочів можна не лише за допомогою їхньої заморозки. Для кожного плоду існують свої правила: одні овочі потрібно класти у воду, інші прибирати в темне і сухе місце. Дотримуючись порад, ви зможете зберегти продукти у свіжості, а їх смак не зіпсується.

Про лайфхаки із зберігання овочів розповів експерт американської пакувальної компанії US Packaging and Wrapping Чарльз Хаверфілд у коментарі виданню Express. Якщо правильно упаковати плоди та забезпечити належні умови зберігання, то вам точно не доведеться марнотратно викидати зіпсовані продукти.

Правила зберігання різних овочів

Деякі овочі потребують води, щоб залишатися свіжими, якщо їх не з’їсти в день покупки. Спробуйте зберігати нарізаний огірок у воді, щоб зберегти його довше. Ви також можете зберігати зелень, таку як спаржа, зелена цибуля і селера, в банках з водою.

Інші овочі слід тримати у темряві, щоб вони не проросли. До них відносяться часник, картопля, кабачки та коренеплоди. Сухе середовище підійде більше, тому для їх зберігання краще використовувати коричневі паперові пакети. Для кожного плоду вам знадобиться окремий коричневий пакет.

Що стосується картоплі, зверніть увагу на цікавий лайфхак. Зберегти свіжий коренеплід протягом двох тижнів або більше допоможе один фрукт. Суть лайфхаку в тому, щоб зберігати картоплю разом із яблуком. Газ етилен, що виділяється яблуком, перешкоджає проростанню картоплі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати хліб. Є особливе місце в будинку, куди потрібно його покласти, щоб запобігти черствінню продукту.