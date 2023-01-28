Конденсат на вікнах і цвіль відразу зникнуть: п’ять дієвих способів без зайвих витрат

Проблеми з вогкістю в будинку потрібно вирішувати оперативно, інакше пліснява розвинеться до небезпечних масштабів

У зимовий період багато будинків стикаються з неприємностями, помічаючи в оселі цвіль або конденсат на вікнах вранці. Якщо в приміщенні зберігається занадто високий рівень вологи, то вогкість призводить до певних наслідків, у випадку з грибком це навіть може загрожувати здоров’ю. Однак невеликі лайфхаки допоможуть вам уникнути цього.

Щоб позбутися конденсату на вікнах і запобігти появі плісняви та затхлості в будинку, зверніть увагу на як мінімум п’ять способів, пише видання Express. Плюс цих трюків у тому, що вони не вимагатимуть величезних витрат. У деяких випадках вам потрібні будуть лише підручні матеріали, які легко знайдуться в будинку.

Спосіб №1 — відкрийте всі штори та жалюзі

Збільшення вентиляції в будинку важливо, коли йдеться про боротьбу з конденсацією на вікнах. Дозвольте повітрю вільно переміщатися в приміщенні, щоб волога не затримувалася в замкнутому просторі. Відкривайте всі штори та жалюзі, коли встаєте вранці. Конденсат вірогідніший, коли між жалюзі або фіранками та вікнами залишається волога, особливо на кухнях й у ванних кімнатах.

Спосіб № 2 — пересувайте меблі

Це може здатися дивним, але дуже близьке розташування меблів до стіни може призвести до проблем з вологістю. Між меблями і стінами має бути достатньо місця, щоб повітря могло циркулювати. Дивани та великі предмети меблів, присунуті до стін, особливо зовні, можуть стати причиною вогкості та плісняви. Тривале розміщення меблів на тому самому місці, коли вони знаходяться близько до холодної поверхні, може перешкоджати вентиляції і призвести до накопичення конденсату.

Спосіб №3 — використовуйте кам’яну сіль або харчову соду

Сіль та харчова сода зневоднюють і поглинають вологу. Це два дешеві й ефективні способи зменшити вологість, викликану конденсацією. Насипте кам’яну сіль у невелику миску і залиште біля вікна, вона має всмоктувальні властивості та притягуватиме до себе вологу. Ви також можете зробити це за допомогою харчової соди. У міру того, як харчова сода вбирає вологу, ви побачите, що вона поступово стає твердішою. Коли це станеться, замініть її на свіжу харчову соду.

Спосіб №4 — зробіть осушувач повітря із силікагелю своїми руками

Йдеться про маленькі упаковки силікагелю, які знаходяться в коробках для взуття, контейнерах або інших предметах, які можуть збирати вологу. Силікагель відмінно працює як осушувач. Все, що потрібно зробити, це заповнити банку силікагелем, накрити її перфорованою кришкою (це можна зробити, проткнувши кришку викруткою) і залишити біля вікна. Замінюйте гель раз на два тижні. В якості альтернативи ви також можете використовувати деревне вугілля, оскільки воно поглинає вологу з повітря.

Конденсат на вікнах може спричинити цвіль

Спосіб №5 — використовуйте наповнювач для котячого туалету

Гранули для котячих туалетів призначені для поглинання екскрементів домашніх тварин, але можуть використовуватися для поглинання вологи. Заповніть носки наповнювачем та розмістіть їх біля вікна. Змінюйте шкарпетки щомісяця.

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