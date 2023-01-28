Чим помити холодильник: цей підручний засіб прибере запахи безслідно

Простий спосіб усунути неприємний запах за копійки

Холодильник вимагає регулярного догляду. Мити та розморожувати його слід у міру забруднення й намерзання льоду у морозилці, однак не рідше як раз на 1-2 місяці. Ми вже розповідали, як зробити, щоб у морозильній камері не утворювався лід. Тепер же розкажемо, як легко прибрати неприємні запахи із холодильника.

З цим допоможе засіб, який був популярним десятки років тому. Про нього повідомляє pixelinform.

Виявляється, неприємний запах і бактерії вдасться перемогти за лічені хвилини за допомогою звичайного зубного порошку. Він відмиває будь-які види забруднень і при цьому не дряпає поверхню. Більш того, він має приємний аромат, який після процедури надовго затримається у холодильнику.

Засіб готують із порошку та невеликої кількості води (можна взяти теплу, щоб вам було комфортніше працювати з цим миючим засобом). У вас має вийти кашоподібна суміш, яку й наносять на поверхню полиць і контейнери, а також на стінки холодильника. Усі забруднення потрібно злегка потерти звичайною губкою або чистою ганчіркою, а потім — змити суміш й протерти холодильник насухо.

Цікаво, що замість порошку можна використовувати і зубну пасту. Вона дасть схожий ефект і спрацює не гірше за зубний порошок.

Раніше ми розповідали, навіщо досвідчені господині кладуть у холодильник звичайну губку для миття посуду. Виявляється, цей лайфхак теж дуже корисний для вашої техніки та продуктів, які ви зберігаєте за низьких температур.