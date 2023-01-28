Три причини почати класти телефон екраном вниз: лайфхаки, про які майже ніхто не знає

Геніальні речі, про які мало хто знає — так можна зекономити заряд батареї та, крім цього, отримати ще дві вигоди

Можливо, ви уже не раз помічали, що деякі люди стараються завжди класти телефон екраном вниз. На перший погляд, це не дуже логічно, бо ж дисплей може подряпатися, та й вхідний дзвінок все одно змусить власника перевернути смартфон на "правильний" бік. До речі, залишати телефон біля ноутбука чи комп’ютера не можна саме через вхідні дзвінки. Втім, у цих дій є своя логіка.

Навіщо власники смартфонів кладуть свої гаджети екраном донизу, пояснює "24 канал. Техно". Фахівці наводять три причини, чому кожному варто робити саме так.

Перша причина – камера

Сучасні смартфони переважно обладнані модулями камер, які випинаються за межі корпусу. І на скільки б вони не виступали, це завжди заважатиме покласти телефон на поверхню задньої панелі. У результаті спиратися він буде саме на камеру.

Добре, якщо у такому випадку лінза втоплена всередину об'єктива, але буває, що вона встановлена ​на рівні з його гранями. У такому разі існує ризик подряпати камеру й тим самим погіршити якість знімків, а значить, логічніше класти телефон екраном вниз.

Друга причина – функціональна

Мало хто знає, що деякі смартфони дозволяють заглушати звук вхідного дзвінка при повороті смартфона екраном вниз. Таку функцію пропонує, наприклад, додаток "Телефон" від Google. Таким чином поворот смартфона екраном вниз стає цілком зрозумілим.

Щоправда, тримати його перевернутим завжди не має особливого сенсу, тому що заглушення відбувається саме через переворот як рух. Тобто смартфон відчуває, що його перевертають, і заглушає дзвінок. А, якщо просто тримати його перевернутим, то нічого не станеться.

Третя причина – економія заряду

Більшість сучасних смартфонів оснащуються датчиками освітленості. Вони відстежують кількість світла, яке потрапляє на смартфон. Саме ця функція "гасить" екран, коли ми розмовляємо з кимось. Це потрібно, аби власник ненароком не натиснув на екранні кнопки обличчям.

Проте, це не єдине призначення цих датчиків: вони також дозволяють телефону зрозуміти, що він перебуває у кишені і не дадуть екрану увімкнутися, коли приходять повідомлення. Але насправді датчикам без різниці, лежить апарат у кишені чи на столі, екраном донизу – він все одно не увімкне екран, а значить, заощадить ресурс акумулятора, якщо повідомлення сипляться без упину.

Раніше ми розповідали, що потрібно зробити з телефоном, щоб він швидше зарядився. Є один важливий нюанс, який дозволить значно скоротити період підключення до розетки.