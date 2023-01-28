Як відрізнити натуральний сир від підробки: п’ять пунктів, на які треба звернути увагу

Сир і сирний продукт — це дві великі різниці, але часом їх можуть продавати за майже однаковою ціною

Всі вже звикли, що на ринку присутні справжні продукти та вироби, зроблені "під натурпродукт". Це товари, виготовлені з додаванням рослинних жирів, які по собівартості виходять набагато дешевшими за оригінал. Проблема у тому, що далеко не всі добавки, які здешевшають процес для виробника, корисні для здоров’я. А ще буває, що такі підробки роблять із максимальним "закосом" під справжній продукт, який коштує в рази дорожче. Власне, тому люди й купляються на подібну продукцію.

Як не дати себе обманути й вибрати натуральний сир, а не підробку, розповідає food.oboz. Загалом експерти радять при купівлі сиру звертати увагу на кілька зовнішніх ознак — вони дозволять зрозуміти, що щось не так, ще у магазині — на етапі вибору товару.

Що варто знати про сирний продукт

Він не містить корисних для організму речовин.

Має у складі менш як 20% молока, що не є притаманним для справжнього сиру.

Виробники для здешевлення процесу виробництва часто користуються пальмовою олією. Вона не дуже корисна для здоров’я — саме цей компонент з високим вмістом жирів може спровокувати неочікуваний біль у животі.

Ознаки, на які варто звернути увагу, купуючи сир:

Хороший сир не має кришитися, в іншому випадку — це суміш сухого молока, пальмового масла і барвників. "Дірявість" сиру визначає його якість, це факт. Якщо ж він має ідеально гладку текстуру, скоріше всього, перед вами підробка. Запах. Він не повинен бути різким, кислим, "забитим" спеціями чи, наприклад, травами або горіхами. Справжній твердий сир має приємний молочний запах, який відчувається першим. Зверніть увагу й на колір. Насичений жовтий – ознака барвників. І, звісно ж, уважно перевіряйте склад. У справжньому сирі ви ніколи не знайдете кокосову або пальмову олію.

Що має бути у складі справжнього сиру

Закваска молочнокислих мікроорганізмів. Молоко. Сичужні ферменти або інші молокозсідальні препарати тваринного походження.

Однак, якщо на етикетці продукту присутні наступні складові, не сумнівайтеся — це точно сирний продукт:

соя;

пальмова, кокосова або інша рослинна олія;

сухе молоко;

консерванти, стабілізатори, барвники та інші харчові добавки;

замінники смаку.

Також радимо звернути увагу на те, що якщо при нарізці продукту на ножі залишається жирна консистенція – це вірна ознака того, що сир виготовлений з сухого молока.

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