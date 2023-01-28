Як відрізнити натуральний сир від підробки: п’ять пунктів, на які треба звернути увагу
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Сир і сирний продукт — це дві великі різниці, але часом їх можуть продавати за майже однаковою ціною
Всі вже звикли, що на ринку присутні справжні продукти та вироби, зроблені "під натурпродукт". Це товари, виготовлені з додаванням рослинних жирів, які по собівартості виходять набагато дешевшими за оригінал. Проблема у тому, що далеко не всі добавки, які здешевшають процес для виробника, корисні для здоров’я. А ще буває, що такі підробки роблять із максимальним "закосом" під справжній продукт, який коштує в рази дорожче. Власне, тому люди й купляються на подібну продукцію.
Як не дати себе обманути й вибрати натуральний сир, а не підробку, розповідає food.oboz. Загалом експерти радять при купівлі сиру звертати увагу на кілька зовнішніх ознак — вони дозволять зрозуміти, що щось не так, ще у магазині — на етапі вибору товару.
Що варто знати про сирний продукт
- Він не містить корисних для організму речовин.
- Має у складі менш як 20% молока, що не є притаманним для справжнього сиру.
- Виробники для здешевлення процесу виробництва часто користуються пальмовою олією. Вона не дуже корисна для здоров’я — саме цей компонент з високим вмістом жирів може спровокувати неочікуваний біль у животі.
Ознаки, на які варто звернути увагу, купуючи сир:
- Хороший сир не має кришитися, в іншому випадку — це суміш сухого молока, пальмового масла і барвників.
- "Дірявість" сиру визначає його якість, це факт. Якщо ж він має ідеально гладку текстуру, скоріше всього, перед вами підробка.
- Запах. Він не повинен бути різким, кислим, "забитим" спеціями чи, наприклад, травами або горіхами. Справжній твердий сир має приємний молочний запах, який відчувається першим.
- Зверніть увагу й на колір. Насичений жовтий – ознака барвників.
- І, звісно ж, уважно перевіряйте склад. У справжньому сирі ви ніколи не знайдете кокосову або пальмову олію.
Що має бути у складі справжнього сиру
- Закваска молочнокислих мікроорганізмів.
- Молоко.
- Сичужні ферменти або інші молокозсідальні препарати тваринного походження.
Однак, якщо на етикетці продукту присутні наступні складові, не сумнівайтеся — це точно сирний продукт:
- соя;
- пальмова, кокосова або інша рослинна олія;
- сухе молоко;
- консерванти, стабілізатори, барвники та інші харчові добавки;
- замінники смаку.
Також радимо звернути увагу на те, що якщо при нарізці продукту на ножі залишається жирна консистенція – це вірна ознака того, що сир виготовлений з сухого молока.
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