Якщо одяг сів після прання: як повернути колишній вигляд речам із вовни та шерсті

Три прості способи врятувати речі, які зменшились у розмірі

Чи не в кожного у шафі знайдеться принаймні одна-дві в’язані речі. Такий одяг потребує особливого догляду, інакше після прання він просто "сяде" і ви в нього вже не втиснетесь.

Якщо раптом так сталося, що ви обрали непідходящий режим прання і ваш улюблений светр помітно зменшився у розмірі, не панікуйте: усе можна виправити! Цілих три хитрих трюки, які врятують ситуацію, пропонує unian. Всі вони надзвичайно прості — вам навіть не потрібно буде нічого купувати.

Як розтягнути вовняну або шерстяну річ після прання

Оцет — потрібно наповнити миску теплою водою, розвести там 1-2 ст.л оцту й замочити одяг на 30 хв, періодично розтягуючи його руками. Потім треба прополоскати річ у чистій воді та залишити її сушитися.

Холодна вода — змочити верхню частину светра, сукні чи іншого предмета гардероба холодною водою, викласти одяг на горизонтальну поверхню і витягнути плечову частину виробу вгору. Річ потрібно зафіксувати у такому положенні чимось тяжким і залишити на ніч.

— змочити верхню частину светра, сукні чи іншого предмета гардероба холодною водою, викласти одяг на горизонтальну поверхню і витягнути плечову частину виробу вгору. Річ потрібно зафіксувати у такому положенні чимось тяжким і залишити на ніч. Перекис водню — наповнити тазик холодною водою і розвести 2 ст.л перекису водню 3%-го, замочити річ в розчині на 2 години. Кожні 20 хв варто приходити і розтягувати річ у двох напрямках — так вам вдасться значно покращити ефект. Через зазначений час потрібно віджати річ, розтягнути її у двох напрямках ще раз і дати висохнути. Ваш одяг не тільки поверне свій колишній розмір, але й помітно м'якшає.

Раніше ми розповідали про один простий засіб, який значно посилює ефективність будь-якого порошку. Цього бюджетного "помічника" можна придбати у найближчій аптеці буквально за копійки, значно зекономивши при цьому на дорогому порошку.