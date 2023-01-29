Забирає конденсат на вікнах краще солі: який інгредієнт підійде для саморобного осушувача

Якщо немає коштів на покупку осушувача повітря у будинок, то можна обійтися підручними засобами

У холодну пору року деякі зіштовхуються із накопиченням конденсату на вікнах. Знизити рівень вологості в будинку можна за допомогою осушувача повітря, але також легко знайти більш бюджетну альтернативу. Іноді радять залишати на підвіконні сіль, щоб вона запобігала конденсату, проте є ефективніший засіб.

Чудово поглинає вологу силікагель – висушений гель, що утворюється з перенасичених розчинів кремнієвих кислот. Ви можете зробити з нього такий собі осушувач. Простий лайфхак із силікагелем допоможе позбавитися конденсату на вікнах у будинку, пише видання Express.

Маленькі упаковки силікагелю часто знаходяться в коробках для взуття, а ще цей матеріал іноді використовують як наповнювач для котячого туалету. Його головна властивість – вбирання вологи. Тому силікагель відмінно працює як осушувач. Зробити такий зможе кожен без зайвого клопоту.

Ось як виглядає силікагель

Отже, як прибрати конденсат на вікнах за допомогою силікагелю? Все, що потрібно зробити, це заповнити банку силікагелем, накрити її перфорованою кришкою (це можна зробити, проткнувши кришку викруткою) і залишити ємність біля вікна. Для досягнення найкращих результатів рекомендується замінювати гель раз на два тижні. В інтернеті можна знайти пропозиції щодо купівлі силікагелю вартістю від 20 до 250 грн у середньому (ціна залежить від ваги матеріалу).

Раніше "Телеграф" розповідав, що основою для саморобного осушувача може стати харчова сода. Цей дешевий продукт теж чудово бореться із зайвою вологою на підвіконні вранці.