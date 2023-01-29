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Переповнений барабан і не тільки: п’ять помилок під час прання, які зіпсують ваш одяг

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Ваші речі легко зіпсувати, якщо прати неправильно Новина оновлена 29 січня 2023, 15:57
Ваші речі легко зіпсувати, якщо прати неправильно. Фото Sarah Chai/pexels.com

Невеликі хитрощі зроблять процес прання якіснішим

При пранні одягу в пральній машині можна зіткнутися з рядом неприємностей, наприклад, ваші речі можуть линяти, якщо не розсортувати їх за кольором. Але є й інші поширені помилки, яких можуть припускатися навіть досвідчені господары чи господині. У тому числі йдеться про неправильне використання порошку.

Як пише The Sun, варто звернути увагу на щонайменше п’ять помилок, які псують білизну. Якщо слідувати простим правилам і застосовувати дієві лайфхаки, ваш одяг буде чистим і свіжим, збережеться колір і форма речей, та й пральна машинка не прийде в несправність.

Помилка №1: Перебір з мийним засобом

Більшість людей вважають, що чим більше мийного засобу, тим краще. Однак насправді все навпаки: тонни порошку згодом зіпсують ваш одяг. Зайва кількість мийного засобу може не лише забруднити ваш одяг (особливо якщо він білий), але й зношувати його волокна, викликаючи зачіпки та розриви. Замість мийного засобу рекомендується використовувати саморобний розчин для прання одягу. Лайфхак дуже простий: додайте півсклянки харчової соди та оцту при пранні — це зробить ваш одяг більш шовковистим і м’яким.

Помилка №2: Переповнений барабан пральної машини

Якщо барабан пральної машини перевантажений, ваш одяг стиратиметься не так ефективно. Це навіть може пошкодити волокна різних тканин. В ідеалі завантажувати барабан так, щоб він був сповнений на три чверті. Легко переконатися, що ви все зробили правильно, допоможе невеликий тест: перевірте, чи ваша рука може поміститися всередині барабана і повернутися на 90 градусів. Якщо так – порядок.

Помилка №3: Змішувати одяг та рушники

Може виникнути спокуса кинути все одразу, змішавши делікатний одяг і рушники за один цикл прання. Однак це велика помилка, яка зрештою зіпсує ваш одяг. Не дарма для кожного типу тканин існує свій режим. Крім того, невеликі речі можуть завернутися у більші, що, у свою чергу, завадить належному пранню білизни.

Помилка №4: Не перевіряти етикетки

Не всі перевіряють етикетку перед тим, як відправити одяг у прання, хоча кожен матеріал має різні рекомендації. Якщо ви дотримуватиметеся інструкцій на етикетці, ви зможете ефективно прати білизну та підтримувати одяг в ідеальному стані.

Помилка №5: Не вивертати речі перед пранням

Виверніть усі рукави та штанини перш, ніж класти одяг у барабан. Інакше є ризик, що вицвітання кольору цих ділянок відбуватиметься з різною швидкістю, порівняно з рештою одягу. Також варто застебнути всі ґудзики, блискавки та застібки на вашому одязі, щоб переконатися, що інші матеріали не пошкодяться й не зачепляться за них під час прання.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому одяг може сідати після прання. Є хороший спосіб повернути речам із вовни колишній вигляд.

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#Помилки #Прання #Лайфхак