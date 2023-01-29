Як зробити мийний засіб для посудомийки з натуральних інгредієнтів: недорога альтернатива таблеткам

Ці компоненти вже є у вашій оселі

Зовсім не обов’язково купувати для посудомийної машини спеціальні таблетки, які коштують, скажімо, не дуже дешево. Достатньо приготувати мийний засіб своїми руками та з натуральних компонентів.

Для приготування цього чудо-засобу знадобиться: харчова сода (2 склянки), сіль (1 склянка), вода (1 склянка), лимонна кислота (½ склянки) та ефірна олія (5 крапель). Як пише Ukr.Media, разом усі ці інгредієнти здатні видалити будь-які жирні плями. Також надягніть рукавички та захисну маску, тому що сода дає свої випари.

Як зробити мийний засіб своїми руками

1 склянку соди висипаємо на деко і ставимо в попередньо розігріту духовку на 30 хвилин. Періодично помішуємо, щоби не пригоріла. Потім відправляємо соду в миску та засипаємо інші компоненти. Доливаємо води і дивимося, як засіб піниться. Потрібно додавати воду потихеньку. Все добре перемішуємо, і в кінці капаємо ефірну олію для аромату. Беремо формочки для льоду та швидко розкладаємо туди суміш, щоб засіб не встиг затвердіти. Потім дістаємо його та кладемо в контейнер для зберігання та подальшого використання.

На які тільки хитрощі не йдуть господині, щоб зробити собі побут трохи легшим. Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо посипати сіллю губку для миття посуду.