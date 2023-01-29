Всі ці засоби є вдома у кожного: як відмити скляний посуд від нагару без хімії

Всі ці засоби добре справляються із нагаром на скляних поверхнях.

Дуже часто для приготування, особливо для випікання, домогосподарки використовують скляний посуд. І так само часто вони стикаються з головним мінусом такого кухонного начиння — зі схильністю до появи нагару та кіптяви. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами способами, як упоратися з цією проблемою за допомогою підручних засобів.

Пропонуємо до вашої уваги три ефективні і при цьому дуже прості лайфхаки, які з легкістю впораються з поставленим завданням. Вам знадобляться лише кілька підручних засобів, які є на кожній кухні, пише портал prostoway.

Як відмити нагар зі скляного посуду без хімії

Спосіб 1 — за допомогою розчину із зубної пасти.

Приготуйте розчин: перемішайте нашатирний спирт та зубну пасту. Розподіліть суміш по посуду і залиште буквально на пару хвилин. Слідкуйте, щоб поверхня залишалася вологою, не можна, щоб паста засохла. Потім просто промийте посуд і протріть його чистим і сухим рушником.

Спосіб 2 — лимонна кислота та посудомийка.

Додайте в посудомийку трохи лимонної кислоти або оцет. Завантажте посуд та увімкніть техніку. Кислота добре справляється з різного роду забрудненнями, також посуд, виготовлений зі скла, після такого способу блищатиме.

Спосіб 3 — мило та мийний засіб.

Якщо наліт занадто старий і попередні способи не допомагають, вам допоможе звичайний мийний засіб для посуду та мило. Посуд із нагаром залийте гарячою водою і налийте в неї мийний засіб і додайте подрібнене мило. Розігрійте духовку до 120 градусів і поставте посуд з розчином на 30 хвилин. Через пів години витягніть посуд, дайте воді в ньому охолонути і промийте його.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прибрати нагар із праски. Це можна зробити у домашніх умовах за допомогою одного інгредієнта.