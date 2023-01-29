Два геніальні лайфхаки, щоб очистити чашки від чайного нальоту: простіше способу не знайти

Видалити сліди від чаю або кави можна без зайвого клопоту

З часом білі тарілки жовтіють, а ваша улюблена чашка може потемніти всередині. Все через такі напої, як чай чи кава. Однак не поспішайте витрачатися на мийний засіб і старанно терти посуд. Деякі підручні засоби впораються з чайними плямами дуже ефективно.

Варто звернути увагу на два лайфхаки для видалення цих плям без нескінченних годин чищення або використання агресивних хімікатів, пише видання Express. Перший спосіб включає використання таблетки для зубних протезів, а другий взагалі буде коштувати вам копійки, адже там потрібна харчова сода, яка точно знайдеться на вашій кухні.

Як прибрати чайний наліт із чашки за допомогою таблетки для очищення зубних протезів (в інтернеті можна знайти за ціною від 20 грн):

Додайте в чашку окропу, а потім закиньте одну таблетку для зубних протезів. Замочіть на ніч.

Ефект вас приємно здивує. Якщо плями не надто сильні, то засіб може упоратися швидше, ніж за ніч. Цей трюк розчиняє плями, не відбілюючи та не виїдаючи їх, що збереже поверхню посуду у потрібному вигляді.

Харчова сода працює так само добре і не потребує очищення. Залийте в чашку окропу, всипте трохи соди і залиште на 30 хвилин. Потім змийте, отримавши відмінний результат.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити скляний посуд від нагару без хімії. Є один чудовий лайфхак, до того ж необхідні засоби є вдома у кожного.