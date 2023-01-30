Буде як новий: розпорошіть цей засіб на унітаз, і ви забудете про жовті плями

Вам більше не потрібно буде вдаватися до агресивних засобів для чищення

Навіть якщо вам здається, що жовті плями настільки сильно в’їлися у ваш унітаз, що розв'язати проблему можна лише покупкою нового, ви помиляєтеся. Досвідчені домогосподарки вже давно справляються із брудом та нальотом на унітазі за допомогою підручних засобів та ефективних розчинів, інгредієнти для яких напевно завжди є у вас вдома.

Наприклад, щоб раз і назавжди позбавитися жовтих плям і розводів, які з’являються з роками на унітазі, вам варто заглянути на кухню і взяти там соду та оцет, пише портал santeplus. Як це працює – читайте далі.

Як позбутися жовтих плям на унітазі

Харчова сода — безпечний засіб, що володіє очищальними і антибактеріальними властивостями.

Чистка буде виконуватись у кілька етапів:

Змішайте пів склянки харчової соди з невеликою кількістю води, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на сидіння унітазу та залиште на 5-10 хвилин. Потім використовуйте вологий рушник або губку для миття посуду і протріть сидіння, щоб видалити плями. Віддайте перевагу стійкій до подряпин губці або навіть чистий йоржик для унітаза і тріть, бажано круговими рухами. Потім промийте вологою тканиною, а потім знову нанесіть пасту з харчової соди на забруднену ділянку стільки разів, скільки зможете. Принаймні поки пляма не зникне. Потім промийте чистою водою та протріть сидіння сухою тканиною.

Також ви можете застосувати цей лайфхак із содою через пульверизатор. Для цього в розпилювачі змішайте 1 літр води та дві столові ложки харчової соди. Добре струсіть флакон і нанесіть його так, як було описано вище.

Оцет — засіб, який ефективно справляється з найстійкішими плямами.

Що робити:

Налийте невелику кількість оцту на паперові рушники, доки вони не стануть вологими. Потім розподіліть їх по всьому сидінню унітазу, щоб покрити його, і залиште їх працювати на 1-2 години. Після цього зніміть їх після закінчення цього періоду і використовуйте щітку для унітаза або м’яку губку, щоб почистити сидіння.

Повторюйте процедуру до зникнення жовтих плям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вивести жовті плями із сидіння унітазу. Існує щонайменше три бюджетні способи відбілити сидіння туалету без зайвого клопоту. Також ми писали, як позбутися нальоту в унітазі. Все, що знадобиться, гарантовано вже є у вас вдома.