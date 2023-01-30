Який продукт прибере неприємний запах під час смаження капусти: хитрий трюк

Також цей інгредієнт дозволить зберегти капусту хрусткою

Смачно приготувати капусту може навіть недосвідчений кухар, а допоможе у цьому найпростіший рецепт квашеної капусти, яким ми ділилися раніше. Не складе жодних труднощів і стушкувати її на сковороді. Щоправда, у цьому випадку по всій квартирі витатиме специфічний аромат смаженої капусти.

Прибрати цей неприємний запах насправді дуже просто. Хитрим трюком, який із цим допоможе, ділиться pixelinform. Виявляється, нейтралізувати запах може один популярний продукт.

Чим прибрати запах зі смаженої капусти

Мало хто знає, що позбутися неприємного запаху під час термічної обробки капусти, та ще й з максимальною користю для страви, здатне молоко. Цей компонент чудово поєднується з овочем, усуває специфічний "аромат" і робить страву смачнішою.

На 0,5 кг капусти потрібно взяти трохи більш як половину склянки молока середньої жирності. Після введення цього інгредієнта страву накривають кришкою.

Цікаво, що завдяки цій хитрості можна не тільки покращити смак капусти, але й зберегти її якості – овоч, як і раніше, буде хрустким. Також цей лайфхак стане в пригоді у тому випадку, якщо ви готуєте начинку для випічки.

Раніше ми розповідали, як зробити, щоб варені яйця легко чистились. Додавши всього один "секретний" інгредієнт у воду під час їх приготування, шкарлупа відставатиме набагато легше.