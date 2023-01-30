Проблема з пліснявою вирішена: цей фантастичний засіб є в будь-якій аптечці

Боротися з пліснявою необов’язково агресивними мийними засобами з їдким запахом

Через недостатню вентиляцію та високий рівень вологості в будинку може виникати пліснява. Особливо часто грибок розвивається у ванній кімнаті, але страждають від цієї напасті й інші кімнати. Цвіль росте дуже швидко, тому важливо якнайшвидше її видалити. Допоможуть у боротьбі із грибком деякі натуральні інгредієнти.

Не поспішайте витрачати гроші на агресивні хімічні продукти з магазину. Є чудова альтернатива, яка знайдеться у будь-якій аптечці. Йдеться про перекис водню. Лайфхак із цією речовиною чудово прибирає плісняву в будинку, пише видання Express.

Перекис водню є ефективним побутовим засобом для низки робіт, вважає експертка зі прибирання з 25-річним досвідом Аджела Браун. Цей продукт відмінно підходить для використання у ванних кімнатах і кухнях. Більше того, американські центри контролю за захворюваннями (CDC) заявляють, що хімічна речовина вбиває спори цвілі, а також бактерії, віруси, грибки.

Якщо грибок з’явився в душі, то ключовий інгредієнт, для чищення — перекис водню — відмінно вирішує проблему. Спори грибка легко видалити за допомогою цього засобу та запобігти плісняві шляхом обприскування проблемних зон перекисом водню після кожного використання душу або ванни.

Як позбутися цвілі в будинку за допомогою перекису водню? Найкращий спосіб використовувати перекис водню для очищення душу — розпорошити засіб на поверхню і залишити на 30 хвилин, перш ніж змити.

Раніше "Телеграф" писав, що від плісняви може страждати пральна машина. Якщо грибок оселився на ущільнювачі, є ефективний спосіб вирішити цю проблему.