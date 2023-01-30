Як зробити, щоб в домі завжди пахло свіжістю й було менше пилу: секрет корейців

З цим допоможе один популярний засіб, який знайдеться в арсеналі у кожної дівчини

Приємний аромат у домі надає йому особливого затишку. Хочеться, щоб у кімнатах завжди був запах свіжості, та іноді навіть дорогі розпилювачі мають надто "хімічний" склад і замість того, щоб насолодитися приємними нотками, доводиться пити таблетки від головного болю. Ми вже розповідали, які ефірні олії здатні замінити побутову хімію, а тепер розкриємо секрет, який дозволить вам раз і назавжди відмовитися від ароматизаторів для кімнат.

Виявляється, можна приготувати саморобний освіжувач повітря, від якого точно не буде нудити. Таким засобом уже давно користуються корейці. Про бюджетний лайфхак, який насправді вирішує відразу дві проблеми, розповідає woman24.

Щоб приготувати ароматизатор для дому, нам знадобиться вода і звичайний кондиціонер для волосся. Але краще виберіть той, що має ніжний ненав’язливий запах.

У пляшку з пульверизатором налийте чисту воду і додайте кондиціонер. Ретельно збовтайте. Зачекайте, поки кондиціонер повністю розчиниться у воді, а тоді нанесіть спрей на різні поверхні і протріть губкою, рушником чи серветкою. Цим засобом можна обробляти не тільки меблі, а й поверхні побутової техніки, наприклад мікрохвильовки, пральної машинки або холодильника. Оскільки розчин можна зберігати багато місяців поспіль, можете приготувати відразу цілу пляшечку саморобного освіжувача повітря.

До речі, кондиціонер для волосся – це ще й чудовий антистатик. Тобто ще однією перевагою такого хитрого трюку буде те, що на оброблених місцях менше осідатиме пил.

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