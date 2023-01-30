Від пилу не залишиться і сліду: три незвичайні засоби для прибирання, про які не всі знають

Прості лайфхаки значно спростять очищення різних поверхонь від пилу

Позбутися пилу назавжди навряд чи можливо, але деякі трюки при прибиранні помітно уповільнюють його появу. Багато хто при чищенні пилу використовує гліцерин, але є й інші ефективні засоби та підручні матеріали.

Пил може стати проблемою у вашому будинку взимку, коли ви рідше відкриваєте вікна, пише ChronicleLive. Докладніше про дієві лайфхаки проти пилу розповів експерт з дизайну інтер’єрів британської компанії MyJobQuote Райан Макдонаф.

Дитяча олія

Пил може легко збиратись на дерев’яних поверхнях, і це може бути справжньою проблемою. Тим не менш, дитяча олія здатна зробити ваші дерев’яні поверхні чистими та блискучими. Просто нанесіть невелику кількість олії на серветку для чищення і протріть дерев’яні поверхні круговими рухами.

Кондиціонер для тканин

Пил може зіпсувати зовнішній вигляд вашого блискучого скляного столу, але трюк з використанням кондиціонера для тканини та води може запобігти скупченню пилу. У розпилювачі змішайте дві столові ложки кондиціонера для білизни та одну чашку води, струсіть пляшку. Розпиліть суміш на ганчірку, щоб змочити її, і протріть весь стіл, це запобіжить осіданню пилу на поверхні скла.

Шкарпетка

Пил часто збирається у місцях, які важко повністю очистити, наприклад, усередині абажурів. Спробуйте змінити ганчірку на чисту шкарпетку, надягніть її на руку і протріть всі кути та закутки. Для цього не потрібно купувати нові шкарпетки, якщо ви використовуєте чисту пару, все працюватиме ідеально.

Раніше "Телеграф" розповідав, що від пилу страждає телевізор. Є низка правил, які ідеально очистять екран, але не зашкодять поверхні.