Що потрібно зробити з матрацом, щоб запобігти постільним клопам: прості поради

Догляду за постільним приладдям варто приділити особливу увагу

Щоб постіль була чистою та свіжою, важливо не тільки регулярно прати простирадла й наволочки. Певних правил догляду вимагає матрац. Інакше є ризик, що в ньому заведуться постільні клопи.

Як пише видання Express, постільні клопи дуже поширені та неймовірно швидко розмножуються. Тому важливо позбутися вогнища комах якнайшвидше. У цьому допоможуть прості, але ефективні лайфхаки.

Лайфхак №1. Позбудьтеся постільних клопів за допомогою тепла чи холоду

Температура — це ефективний спосіб позбутися постільних клопів у матраці. Зберіть уражену постільну білизну або одяг і випрайте їх у дуже гарячій воді протягом 30 хвилин. В якості альтернативи можна покласти постраждалі предмети в морозильну камеру з температурою не менше 0 градусів за Фаренгейтом (близько -17 за Цельсієм). Залишіть їх там на чотири дні, щоб переконатися, що всі постільні клопи мертві.

Лайфхак №2. Використовуйте пару

Щоб знищити постільних клопів, використовуйте відпарювач на матрацах, диванах та інших місцях, де ховаються ці тварюки. Пара утворюється з води при температурі 100 градусів, що може вбити практично будь-яку комаху. У більшості випадків пара, що повільно і рівномірно наноситься практично на будь-яку поверхню, буде ефективна для знищення постільних клопів. Якщо йдеться про предмети меблів, то повільно пройдіться площинами і зосередьтеся на щілинах і місцях, де є болти і гвинти, бо саме там можуть ховатися постільні клопи.

Лайфхак №3. Накрийте матраци

Ви можете придбати чохол від постільних клопів, щоб покрити матрац та основу ліжка. Чохли із застебнутою блискавкою запобігатимуть проникненню постільних клопів. Покриття також утворюють захисний бар’єр, який не дає постільним клопам кусати вас, поки ви спите.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пранню підлягає навіть новий комплект постільної білизни. У цьому допоможе один спритний трюк із харчовою содою.