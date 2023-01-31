Як розморозити м’ясо за 10 хвилин без мікрохвильової печі

На розморожування м’яса у вас піде приблизно 10-20 хвилин.

Якщо дотримуватись "традиційного" способу розморожування м’яса, то в залежності від розміру шматка можна і цілий день прочекати. Добре, якщо цей час є, проте коли його немає, то на допомогу приходять хитрощі та лайфхаки, які скорочують час розморожування. Наприклад, швидко розморозити м’ясо за допомогою оцту, але і це не найпростіший спосіб.

Для швидкого розморожування вашим союзником є не що інше, як гаряча вода, пише портал santeplus. Слід зазначити, що хвилюватися не варто, адже цей метод дуже безпечний і в м’ясі не зможуть розмножуватися бактерії.

Як швидко розморозити м’ясо гарячою водою

Метод дуже простий:

Спочатку нагрійте воду у каструлі до 60°C. Потім вимкніть вогонь.

Тим часом покладіть м’ясо в герметичний пакет для заморожування та помістіть його в каструлю з підігрітою водою.

Іноді перемішуйте. За потреби можна навіть додати більше гарячої води.

Приблизно за десять хвилин м’ясо повністю розморозиться.

Раніше "Телеграф" писав, як можна швидко розморозити м’ясо. Для цього вам знадобиться сіль та 20 хвилин часу.