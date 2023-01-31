Брудна насадка для душу "краде" натиск води: який копійчаний засіб миттєво очистить лійку

Душову лійку періодично потрібно очищати від нальоту

Насадка для душу використовується дуже часто та згодом забруднюється. Однак прибрати вапняний наліт з лійки не менш просто, ніж накип із чайника. Більше того, можна обійтися лише натуральним засобом, який є в будь-якому будинку — столовим оцтом.

Про лайфхак з очищення насадки для душу розповідає видання Express. Повідомляється, що тримати душову лійку в чистоті дуже важливо. Якщо ви виявили, що натиск погіршився, швидше за все, насадка для душу забита брудом та мінеральними відкладеннями.

Щоб зробити засіб для чищення, візьміть оцет, поліетиленовий пакет, мотузку або гумку, а також стару зубну щітку або мочалку. Почніть з очищення від пухкої грязі та вапняного нальоту за допомогою зубної щітки або мочалки, а потім наповніть пакет оцтом. Надягніть поліетиленовий пакет на насадку для душу, поки вона повністю не зануриться у воду, а потім закріпіть за допомогою мотузки або гумки.

Переконайтеся, що пакет зав’язаний досить туго, щоб не сковзнув, щойно ви відпустите. Залишіть лійку відмокати не менше ніж на годину. Потім зніміть пакет та змийте будь-які залишки гарячою водою. За допомогою зубної щітки або ганчірки зітріть надлишки бруду або вапняного нальоту, які не видалено оцтом. Після цього слід ще раз промити насадку для душу під краном, щоб видалити останні мінеральні відкладення і запах оцту. До слова, заразом почистіть зовнішній бік лійки губкою, оцет додасть їй яскравого блиску.

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