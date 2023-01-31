Позбавтеся масляних плям на одязі за 10 хвилин без прання: все що потрібно, є на кухні

Видалити масляні плями можна дуже швидко і просто, особливо якщо вони ще свіжі.

Масляні плями часто непомітні, але дуже стійкі, і часто проявляються у вигляді ореолу на тканині і мають тенденцію затемняти або трохи жовтити уражену ділянку. Видалення масляних плям може бути складним завданням, проте все вирішуване. Понад те, впоратися з різними плямами можна з допомогою простих підручних коштів.

Є рішення, що дозволяють ефективно позбутися слідів олії навіть без прання, пише портал santeplus. Щобільше, всі потрібні кошти завжди є під рукою, тільки потрібно заглянути на кухню.

Як вивести масляні плями з одягу без прання

Рідина для миття посуду та сіль

Нанесіть на пляму засіб для миття посуду, щоб вона повністю накрила сліди масла. Важливо нанести достатню кількість засобу, щоб вона добре ввібралася. Коли рідина вбереться, засипте пляму сіллю і залиште на 10 хвилин. Це дозволить мийний засіб повністю проникнути в тканину і почати розщеплювати жир. Важливо не дати області висохнути перед її обробкою.

Після цього сіль у забрудненій частині потрібно зчистити старою зубною щіткою та протерти вологою ганчіркою. Пляма зазвичай зникає одразу. Якщо де-не-де ще видно сліди, варто повторити процедуру.

Харчова сода та оцет

Харчова сода — дуже ефективний засіб для видалення олійних плям з одягу. Спочатку промокніть якомога більше олії ганчіркою або паперовим рушником. Потім щедро посипте пляму харчовою содою і залиште на ніч, щоб харчова сода ввібрала бруд. Після розпиліть на тканину суміш води та оцту і залиште на 30 хвилин і потріть пляму засобом для миття посуду, поки вона не зникне.

Раніше ми розповідали, як легко забрати плями від дезодоранту з темного одягу. З цим допоможе один доступний засіб, який знайдеться у кожному будинку.