Тараканів більше не побачите: дешевий і реально робочий спосіб, як позбутися непроханих "гостей"

Позбутися тарганів можна за допомогою саморобної приманки

Таргани в будинку — це досить поширена проблема, з якою стикаються багато господинь. Засобів, які можуть допомогти розв'язати цю проблему також багато, проте не всі вони працюють, а деякі коштують дуже дорого. Щоб 100% шкідники зникли — чудовим способом буде зробити саморобну пастку.

Як зробити саморобну липку приманку, яка реально працює та коштує копійки, розповів портал Ukr.Media. Вам знадобиться лише скотч.

Як позбудеться тарганів: "рецепт" саморобної пастки

Справді для створення такої пастки вам варто придбати "особливий" скотч. Найкраще із "завданням" впорається армована клейка стрічка. Знайти її можна у господарських та будівельних магазинах.

Відріжте смужку 25 см (можна більше) і загніть краї так, щоб пастку можна було переносити. У центр покладіть приманку: бажано, щоб це було щось із яскравим запахом. Укладіть липку пастку за кухонним гарнітуром, ближче до труб, а також у місцях, де ви виділили "гостей".

Кожен три дні пастку потрібно міняти на нову.

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